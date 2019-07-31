Кольцо вокруг Приднестровья сжимается: Додону прочат судьбу Януковича

31.07.2019, Тирасполь, Антон Воскобойников

В Приднестровье широко и торжественно, как и всегда, отметили годовщину ввода миротворческих сил РФ. Российские миротворцы стоят на берегах Днестра уже 27 лет, посты «голубых касок» давно стали для всех привычной картиной, и жители непризнанной республики уже не представляют, что может быть как-то иначе. Люди здесь искренне благодарны России за мир и безопасность, которые, благодаря миротворцам, со времен вооруженного конфликта с Молдовой больше не нарушались.

Напомним, в 1992 году молдавские власти попытались силой вернуть под свой контроль Приднестровье, которое, опасаясь присоединения Молдавии к Румынии, провозгласило независимость еще до распада СССР. На берегах Днестра разгорелся вооруженный конфликт, в июне – июле молдавские силовики расстреляли и разграбили правобережный приднестровский город Бендеры. Война закончилась с прибытием российских миротворцев, которые были введены в Приднестровье в соответствии с российско-молдавским соглашением о принципах мирного урегулирования от 21 июля 1992 года. Они по сей день несут здесь службу в составе Совместных миротворческих сил, куда также входят контингенты миротворцев РМ и Приднестровья, наблюдатели от Украины. Вдоль Днестра была создана Зона безопасности, ситуацией в которой управляет Объединенная контрольная комиссия. В этом – уникальность операции: участие представителей конфликтующих сторон, принятие решений на основе консенсуса обеспечивает ей серьезный запас прочности. За минувшие годы миротворцы, сотрудничая с местными органами власти, населением, миссией ОБСЕ, наработали огромный опыт оценки и управления ситуацией в зоне ответственности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вот почему приднестровцы видят в миротворческой миссии, проводимой под эгидой России, надежный механизм обеспечения мирной жизни и предотвращения нового военного конфликта.

«Для нас воин-миротворец – такой же солдат-освободитель, как воин, который освободил нашу территорию от фашистской чумы в 1944 году», – отметил президент Приднестровья Вадим Красносельский, обратившись к народу 29 июля, в годовщину начала миротворческой операции на Днестре.

Если для Приднестровья существование миротворческой миссии – аксиома, то для Молдовы – повод для раздражения. Молдавские политики регулярно заявляют о необходимости переформатирования операции, необходимости вывода российских войск из региона. Осенью 2017 года в Приднестровье, отреагировав на такие заявления, даже объявили акцию по сбору подписей в поддержку действующего формата миротворческой операции. За присутствие российских войск на берегах Днестра тогда высказалось более 85 тысяч жителей республики.

Новые власти РМ – альянс социалистов и прозападного блока ACUM – в отношении миротворческой операции риторики в целом не меняют, хотя некоторые эксперты усматривают здесь «шаги к позитиву».

Оценки ситуации прозвучали в Тирасполе за круглым столом «Российское миротворчество на Днестре и новая политическая реальность в Молдове». Институт социально-политических исследований и регионального развития, который организует встречу экспертов по этой теме третий год подряд, выразил «осторожный оптимизм» относительно перспектив сохранения миротворческой операции, стабильности ее работы.

По словам директора ИСПИРР Игоря Шорникова, оздоровление ситуации связано с тем, что Молдова сейчас плотно занимается демонтажом олигархического режима, потом займется выборами – местными, затем, возможно, досрочными парламентскими, а затем и президентскими.

«Поскольку Молдова будет занята своей внутриполитической повесткой, страна может выпасть из числа регионов, где идет острое геополитическое противостояние между Москвой и Западом», – сказал эксперт, предположив, что «угрозы региональной стабильности отодвигаются по времени». Шорников отметил, что Кишинев в очередной раз помогает Тирасполю – «сам тормозит американский план срочного вывода российских войск».

Эксперт считает, что позиция Россия в регионе не выглядит такой безнадежной, как раньше: «Партия социалистов – у власти вместе с блоком ACUM, есть надежда на снятие ограничений по вещанию российских каналов в РМ, ждем положительных подвижек со статусом русского языка – этот вопрос был взят социалистами на карандаш».

Замдиректора ИСПИРР Андрей Моспанов, проанализировав материалы новостных лент трех наименее ангажированных молдавских изданий о действиях новых властей РМ в сфере геополитики, региональной безопасности и приднестровского урегулирования, выяснил, что из трех сотен сообщений, опубликованных за полтора месяца, всего 9% публикаций затрагивают названные темы. При этом премьер Майя Санду выступает по ним значительно чаще, чем президент Игорь Додон.

«Если Додон, предпочитающий сглаживать острые углы, говорит, что Молдова должна искать стратегическое партнерство как на Востоке, так и на Западе, то Майя Санду четко говорит о проевропейском правительстве и о том, что относительно проевропейского вектора никаких компромиссов не будет. Она не обошла и тему российских войск – правительство будет настаивать на их выводе. Премьер заявила, что она противник федерализации РМ. Санду также сделала заявление о том, что решение об объединении Молдовы и Румынии может быть принято на референдуме. Сделала она и реверанс в сторону России – отметила, что нужно улучшать экономические отношения с этой страной», – говорит эксперт.

Андрей Моспанов указывает на «разноречивые действия правящей коалиции» на внешнем направлении. Яркой иллюстрацией тому является министр обороны РМ Павел Войку, который, с одной стороны, посещает США и лично участвует в программах военного сотрудничества со Штатами, а с другой – наносит визиты в РФ, где заявляет, что Москва является надежным союзником Кишинева.

Что касается миротворческой операции, Кишинев впервые за последние три года согласился принять участие в праздновании годовщины ее начала, и это, по мнению Моспанова, «знаковый момент». Прогноз эксперта таков: коалиция сохранится примерно на год, но геополитические противоречия между ПСРМ и ACUM будут постепенно нарастать, и Майя Санду станет проявлять больший наступательный пыл.

«Сотрудничество РМ и НАТО будет беспрепятственно развиваться, как и прежде, при этом миротворческую операцию пока ждут более спокойные времена, чем это было при Владимире Плахотнюке», – резюмировал представитель ИСПИРР.

Политолог, депутат Верховного Совета Приднестровья Андрей Сафонов для оптимизма никаких поводов не видит. Он считает, что произошел «откат ситуации назад» – власть в Молдове контролируется Западом, кольцо вокруг Приднестровья начинает сжиматься.

«Ситуация с момента смены власти в Молдове стала для Приднестровья и России гораздо опаснее. Надо констатировать переход реальной власти в Молдове от людей, которые могли иногда маневрировать, людей, имеющих свои деньги, свой политический багаж, свои интересы, к полностью подконтрольным Западу силам, при которых социалисты и сама коалиция оказались лишь политической вывеской», – заявил он.

Сафонов отметил, что эта схема была опробована в Румынии. Там под лозунгом борьбы с коррупцией к власти пришли подконтрольные Западу политики, и теперь Румыния является ближайшим геополитическим союзником США в Юго-Восточной Европе.

«Казалось бы, произошла в Молдове смена власти – значит, надо начать заниматься проблемами людей. Но что мы наблюдаем в последние недели? Делаются заявления, что НДС в разных сферах надо увеличить до 20%, что тарифы надо усилить и что Плахотнюк плохой, потому что он тарифы снизил, а это было экономически необоснованно. Делаются заявления по газовой трубе: может быть, стоит отказаться /в пользу поставок из Румынии, по газопроводу Унгены – Яссы, который еще не действует – прим. автора/, может быть, не строит закупать у Молдавской ГРЭС /расположенной в Приднестровье/ электроэнергию, может, не надо возражать против того, чтобы Украина вводила санкции против Молдавского металлургического завода? Что это доказывает? Американцам, да и европейцам, как несамостоятельным игрокам, наплевать, какой будет авторитет власти в глазах населения. Им важно взять под контроль ситуацию», – говорит Сафонов.

Он заявил, что на «Приднестровье без российских войск однозначно нападут» и что «вся логика современного мира говорит о том, что никакого утопического консенсуса между США и РФ быть не может».

«Цель Запада – в том, чтобы руками Партии социалистов Приднестровье втиснуть под власть Кишинева, а потом выбить с арены и приднестровскую государственность, и российскую сферу влияния. Для России и ПМР коалиция в Молдове – провальная, Запад обошел на повороте и кинул, может быть, потом России удастся взять реванш, но побеждает тот, кто работает вдолгую», – сказал Сафонов. Он предупредил, что «идет системное наступление на Приднестровье – вскоре Запад потребует от властей РМ конкретных геополитических шагов, и надо быть к этому готовыми».

Обеспокоен ситуацией и сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков. Он говорит, что сейчас наблюдаются очередные попытки слома механизмов миротворческой операции. Так, по словам Белякова, с молдавской стороны звучат предложения изменить формат операции на полицейскую миссию, отменить направляющую роль РФ в миротворческом процессе – сделать так, чтобы им управляли все участники Совместных миротворческих сил по очереди: Россия, Молдова, Приднестровье, Украина.

«Это приведет к полному разбалансированию операции. Мы представляем аргументы, почему этого делать нельзя. Как только операция даст сбой, тяжелые сбои произойдут во всех областях жизни на берегах Днестра. Миротворческая операция – главное стабилизирующее звено, которое позволяет сегодня вести мирный диалог», – объяснил Беляков.

Миротворческий процесс не идет гладко. Председатель ОКК от Приднестровья рассказал, с какими осложнениями приходится сталкиваться. Например, только за прошедший год молдавская сторона провела 14 учений с участием представителей стран НАТО на военном полигоне у села Бульбоака, в непосредственной близости с Зоной безопасности молдо-приднестровского конфликта. Некоторые из этих учений нарушили режим Зоны безопасности.

«Мы делали об этом заявления, предъявляли доказательства. Где реакция международного сообщества на происходящее? Но стоит только приднестровской стороне провести учения с участием военнослужащих РФ в районе Тирасполя – сразу приезжают молдавские военные наблюдатели, сотрудники миссии ОБСЕ и начинают выяснять, что происходит», – сообщил Олег Беляков.

Российский эксперт, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, считает важным то, что Приднестровье является признанной стороной конфликта. «Пока будет политическая воля РФ по сохранению миротворческого контингента, пока будет однозначная позиция Тирасполя – никто, даже консолидированный Запад, ничего сделать не сможет, не сможет повлиять на переформатирование миротворческой операции», – уверен он.

А вот надежды на то, что геополитический вектор в регионе будет сдвигаться в сторону России, у эксперта немного. Он полагает, что «при нынешней конфигурации политической системы Молдовы для влияния на предстоящие выборы и, соответственно, обновление политической системы, у представителей правых гораздо больше возможностей».

Приднестровский историк, профессор, Николай Бабилунга призвал не обольщаться насчет деятельности каких-то пророссийских политиков в Молдове – по его мнению, их там просто нет.

«Расстраивает маниловщина в МИДе России – поддерживать кого угодно в надежде, что он наведет порядок. Нет в Молдове сейчас пророссийских политиков, хотя пророссийские настроения есть. Боюсь, как бы поддержка, доверие к социалистам не привели к тому, что Додону придется на вертолете улетать, как это было с бывшим президентом Украины», – говорит Бабилунга.

У Приднестровья же в нынешней ситуации, по его мнению, «нет вариантов». «Коалиция в Молдове дает хоть какие-то надежды на бесконфликтное развитие событий. Что касается миротворческих войск, я думаю, что никогда их Россия не выведет отсюда. Если бы это произошло, конфликт неизбежно возник бы при первом подходящем случае. Нам остается быть начеку и держать порох сухим», – заключил эксперт.