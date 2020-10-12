12.10.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Беспорядки, майдан, Политика, Россия, СНГ
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Кольцо вокруг России замыкается – депутат Госдумы


Текущая ситуация в Киргизии напрямую угрожает России, поскольку очередной переворот там организован США, но имеет новые формы и отличается от привычных «цветных революций».

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Федорова, действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подыгрывает Западу, принимая решения, которые могут обернуться трагедией.

«Видно, как подыгрывает президент. Он зачем-то снял председателя правительства предыдущего. Чего он его снял? Потому что снятие предыдущего председателя правительства – это как раз замена президента в критической ситуации: уехал, заболел, убили – понимаете, он является автоматически вице-президентом. Сняв его, это история как с председателем правительства в Киеве, когда Янукович снял, зачем-то, председателя правительства, тем самым создал условия и для госпереворота своего.

Потому что, если бы его убили это Януковича, идиота, а был бы председатель правительства, то ничего бы не произошло. А он его снял. Вот так же сделал нынешний президент Киргизстана. Он специально ситуацию заводит в тупик. И вот в этом тупике просматривается только одно – гражданская война, на которой все отряды проамериканские.

А эта история с переводом полиции в статус самообороны. То есть американцы сделали ставку на войну – это впервые так. Это означает, что они туда закачают сейчас боевиков и эти боевики оттуда пойдут быстро и на Узбекистан. Узбекистан уже границы перекрыл, и на Казахстан, потому что им надо качнуть Казахстан, и на Душанбе, там сейчас выборы пройдут, и пойдут через них в Россию. Таким образом это продолжение истории под названием Белоруссия, Армения, Азербайджан – ввод войск, и Киргизия – ввод войск. Кольцо замыкается», – заявил Федоров.


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