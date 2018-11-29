29.11.2018, Джанкой, Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Крым, Общество, Россия, Сюжет дня, Украина
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Кольцо защиты над Крымом замкнулось

Новый зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» заступил на дежурство в Джанкое, передает корреспондент «Политнавигатора».

Он был доставлен в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Сегодня его продемонстрировали крымским журналистам.

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Джанкойский комплекс С-400 стал четвёртым на Крымском полуострове. Первый дивизион заступил на боевое дежурство в Феодосии в январе 2017 года. Через год – в январе 2018 года – второй комплекс появился в Севастополе. В сентябре 2018 года С-400 заступил на дежурство в Евпатории.

«Несмотря на большую дальность действия комплекса, в любом случае Крым — это неоднородный ландшафт. Тут обойтись одним комплексом в любом случае нельзя. Надо развертывать такие системы в нескольких местах. Прикрыть с разных направлений, создать хорошую видимость радиолокационным средствам», – пояснил в эфире радио «Спутник» необходимость дислокации четвертого комплекса военный эксперт из центра стратегической конъюнктуры Олег Юрьевич Пономаренко.

Он не исключил, что Крым может быть атакован стратегическими ракетами с территории Украины.

«Эти мероприятия повысят защищенность полуострова с учетом специфики Крыма, сохраняющейся конфликтности, возможности применения по нему не только авиационных средств поражения, но и оперативно-стратегических ракет, которые могут быть запущены с территории Украины», – сказал Пономаренко.

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