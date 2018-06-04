04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Колдун выманил у галичанина 25 тысяч долларов

Мошенник под видом “мольфара” ( традиционные карпатские колдуны- Ред) выманил у жителя Тернопольской области 25 тыс. долл. за получение крупной суммы страховки за погибшую в Италии жену, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Тернопольской области.

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“На протяжении нескольких месяцев житель Збаражского района верил в магию мольфара, который пообещал большие деньги. По словам збаражчанина, летом прошлого года друзья познакомили его с мужчиной, который унаследовал от бабушки уникальный дар предвидения. Во время распития спиртных напитков хозяин рассказал, что живет один, потому что жена трагически погибла в Италии, а сын находится на заработках. После услышанного прорицатель успокоил нового знакомого и пообещал, что вскоре тот получит солидную сумму денег”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчине было сообщено, что ему выплатят страховку за смерть жены в сумме около 250-300 тыс. евро, но для этого нужно изготовить загранпаспорт, подготовить пакет документов, и 10% от страховой суммы.

Во время “ритуала” “мольфар” украл деньги и исчез.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники полиции установили личность мошенника – им оказался тридцатидвухлетний житель Львовской области. Его местонахождение устанавливается.