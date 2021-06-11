Колеров: Лукашенко идет по прогитлеровскому пути

11.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Страны-лимитрофы, образовавшиеся после распада СССР, строят свою государственность на идеологии антироссийского сепаратизма, которая активно поощрялась гитлеровцами на оккупированных территориях.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новые независимые государства в абсолютном большинстве построены так, что свою легитимность черпают в национализме. А этот национализм во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в абсолютном большинстве был союзником Гитлера. Даже та героическая Монголия, которая вместе с нами проливала кровь в 45-м году, теперь, новых условиях ищет противоядия против подавляющего нависания Китая над ней, делает коммуникационную ставку на Южную Корею, Японию… Итак, мы одни. Итак, мировая советская история Великой Отечественный войны становится нашей национальной историей. Я не строю иллюзий относительно того, что шовинистическое, националистические и прогитлеровское помрачение наших бывших советских или социалистических партнеров дойдет до нижней точки и исчерпается. Не дойдет, не доживем. Чего уж говорить, когда с конца 19-го по май 20-го года такой патентованный патриот, как президент Лукашенко трижды перед прессой сказал о Великой Отечественной войне: «Это не наша война». Неудобная правда о Лукашенко состоит в том, что и он, строя свой суверенитет, идет по прогитлеровскому пути. Я не строю иллюзий о том, что он сейчас исправится. Не исправится», – сказал Колеров.

По его мнению, Россия не должна допускать никаких компромиссов с вражескими трактовками событий Великой Отечественной войны – как на внешней арене, так и с либералами, активно навязывающими повестку равной вины гитлеровской Германии и СССР.

«Итак, правда о войне становится нашей идентичностью, правда о геноциде, которому подвергся наш народ, становится центром нашей идентичности в истории этой войны. Помня, что мы здесь одни, мы должны максимально ответственно отнестись к тому, что приходит в области исторической памяти, памяти о войне здесь, у нас дома. Мы должны быть не только бескомпромиссными и радикальным в части нашей внешней исторической памяти, радикальны в отношении тех, кто пытается свой зоологический антикоммунизм упаковать в оправдание Гитлера», – заявил Колеров.