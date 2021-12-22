Колесниченко: Путин достал козырного короля – США и Европе нечем бить

22.12.2021  19:59 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Требование России к США о переговорах относительно гарантий безопасности – это своевременный шаг руководства страны.

Президент России Владимир Путин еще в 2008-м году предупреждал Запад в своей «мюнхенской речи», но его слова не были услышаны. Теперь Россия усилилась и говорит о своих требованиях громче, что наконец осознали в США.

Требование России к США о переговорах относительно гарантий безопасности – это своевременный шаг руководства...

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, севастопольский политик Вадим Колесниченко.

«Эти заявления ожидаемы – Путин об этом предупреждал еще в 2008-м году в Мюнхене, так называемая «мюнхенская речь». Его тогда не услышали, хоть для этого были основания, потому что Россия тогда была на волосок от гибели.

Сегодня нам удалось перевооружиться, и я поддерживаю в этом президента, что в перспективных вооружениях мы лучшие в мире, и нам пока ничего не могут противопоставить в ближайшие пять-десять лет.

Ситуация выбрана очень грамотно и своевременно – в Европе и США есть серьезные проблемы, мировая финансово-экономическая система трещит по швам и рассыпается. США перестали быть глобальным лидером и готовятся к аккуратному переходу в региональные лидеры, хоть с этим не соглашаются.

Поэтому сейчас очень своевременно мы вытащили козырного короля, а дальше будем смотреть по ходу переговоров. Как видим, США уже согласились к переговорному процессу, а Европа понимает, что их оставляют сбоку и поскуливает», – отметил Колесниченко.

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