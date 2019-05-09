Количество американских военных инструкторов на Украине хотят увеличить

09.05.2019, Вашингтон, Владимир Гладков

Киев продолжит переговоры с Вашингтоном касательно увеличения количества военных тренировочных миссий на территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил замсекретаря СНБО Украины, бывший замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас очень хорошие наработки относительно предоставления материально-технической помощи, у нас сотрудничество активное касательно предоставления тренировочной помощи и те миссии, которые проводятся сейчас на территории Украины для сухопутных войск, для Сил специальных операций, для морского компонента. Также в ближайшее время будут переговоры для других видов вооружённых сил и родов, касательно продолжения и увеличения тренировочной миссии», – отметил он.

Также замглавы СНБО похвастался, что сейчас Киев запрашивает у американской стороны гораздо меньше вооружения за счёт того, что украинский ВПК сегодня занимается производством подобной военной техники.

«То, что мы просим в помощи материально-техничной базы у американской стороны, это просим то, что не можем закупить либо не можем произвести. Но я скажу так: за те пять лет, которые прошли, военно-промышленный комплекс Украины приобрёл значительно больше возможностей и много тех вещей военно-технического имущества, которые мы просили у американцев в 2015-2016 годах, наши предприятия уже производят.

Поэтому сейчас мы просим более технологичное оборудование, которое пока что мы не можем производить. Хотя очень много конструкторских бюро и предприятий работают над этим, и уже есть очень шикарные результаты», – резюмировал Кривонос.