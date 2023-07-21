«Количество ампутаций страшное»: волонтер ВСУ о результатах «контрнаступа»

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Украинские войска сейчас несут тяжелые потери во время боевых действий.

Об этом в эфире видеоблога депутата Верховной рады Алексея Гончаренко заявила жена украинского радикала, боевика Дмитрия Корчинского, медик-волонтер Оксана Корчинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинская подчеркнула, что российская армия не просто обороняется – на многих участках она уже перешла в свое контрнаступление.

«Мы не прошли Рубикон, сейчас еще идет речь о том, что они уже на некоторых участках наступают – не только наше контрнаступление, оно тяжело выгрызается, страшной кровью нам дается каждый метр нашей земли, наши парни выгрызают страшной кровью, поверьте. То количество ампутаций, что мы тут принимаем, вы не представляете себе, если бы я вам озвучила, какое количество – это страшно. Это не сериал «Вы плохо продвигаетесь», потому что парни обессиленные, но они продвигаются. И нам нужны бойцы – само-собой, нам не хватает бойцов, все патриотические люди должны идти и помогать армии, все волонтеры не должны уставать».

По ее словам, «речь идет о том, выживем ли мы как нация и каждый лично».

«Еще неизвестно, потому что наступление продолжается, и они идут дальше, к сожалению. Уже они пытаются снова, со своей стороны наступать. Если центральная Украина думает, что все ограничится обстрелами, это неправда. Всей нации нужно понимать, что мы должны мобилизоваться, все деньги должны идти на фронт, на наших бойцов, на наших раненых», – заявила Корчинская.