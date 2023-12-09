Количество беспилотных атак на Украину увеличилось в разы

Игорь Шкапа.  
09.12.2023 13:39
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пока еще преждевременно говорить, что Россия перешла к зимней фазе воздушных атак по объектам на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Пока еще преждевременно говорить, что Россия перешла к зимней фазе воздушных атак по объектам...

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«Говорить, что Россия перешла к зимней фазе атак и пытается бить по инфраструктуре, пока нельзя. Потому что мы постоянно видим обстрелы. И их увеличение за счет дронов-камикадзе удалось сделать, потому что русские смогли наладить самостоятельное производство. Поэтому количество дронов, которые летят в сторону Украины, в разы увеличилась. Бывают ночи, когда русские выпускают по 70 штук. Иногда меньше. Но обстрелы постоянные», – сказал Храпчинский «Газете по-украински».

По его словам, Россия пытается сильно повлиять на украинскую ПВО.

«Нагрузка идет максимальная. Применяют комбинированные обстрелы в попытке подловить нашу ПВО и найти слабые места. Мы видим, что с началом производства дронов Россия пытается оптимизировать их и улучшить. Это мы видим по тому, что они меняют цвет, добавляют средства корректировки по мобильному телефону. Россия ищет более дешевое решение по сравнению с крылатыми ракетами», – считает аналитик.

Он обращает внимание на новые дроны, которые показали в Иране.

«Там есть оптическая или радиолокационная наводка. Они разрабатывают оружие, которое могло бы преодолеть РЕБ-станции. Иранцы действительно получили новый опыт использования своих дронов русскими в Украине. И это помогло улучшить изделие.

Но если говорить, получит ли их Россия, это маловероятно, по моему мнению. Потому что русские задерживают передачу тактических самолетов, и Иран может использовать это как шантаж. Поэтому эти новые образцы я бы не сильно принимал во внимание. Но смотреть и изучать нужно», – добавил Храпчинский.

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