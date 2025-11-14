В ряды украинской армии сегодня попадают «некачественные» пехотинцы, которые сильно отличаются от «первого» состава ВСУ времен 2022-го года. Проблемой является массовое дезертирство – уже сегодня количество случаев самовольного оставления частей (СОЧ) таково, что сопоставимо по численности с армией.

Об этом заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

