Количество дезертиров скоро будет сопоставимо с численностью ВСУ, – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
14.11.2025 14:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 335
 
Дзен, Мобилизация, Украина


В ряды украинской армии сегодня попадают «некачественные» пехотинцы, которые сильно отличаются от «первого» состава ВСУ времен 2022-го года. Проблемой является массовое дезертирство – уже сегодня  количество случаев самовольного оставления частей (СОЧ) таково, что сопоставимо по численности с армией.

Об этом  заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно мы постепенно идем в минус, и это – большая проблема. У нас не хватает людей, во-первых, по количеству, а, во-вторых, 30 тысяч сейчас и 30 тысяч в 22-м году – это разные 30 тысяч. По качеству реально сейчас очень плохое качество личного состава, которые приходят. И физическое здоровье, и морально-психологическое состояние…

Вопрос борьбы с СОЧ – это вопрос, который стоит давно, и которым никто не хочет заниматься. Сколько там уже, 200-300 тысяч, мы постепенно открываем цифры, которые у нас есть, – у нас скоро будет еще одна армия СОЧ, параллельная, с которой нужно будет считаться», – заявил Костенко.

 

