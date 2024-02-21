«Количество КАБов было сумасшедшим, а у нас нет волшебной палочки» – Данилов о бегстве ВСУ из Авдеевки

Мир далеко не идеален, поэтому «западные партнёры» Украины точно не будут извиняться за то, что гарнизон ВСУ был выбит из Авдеевки.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кто-то считает, что у кого-то есть «чаривный патычок» (волшебная палочка – ред.), что он взял и поменял ситуацию… то, что происходило в Авдеевке – это закономерная история процессов, которые происходили в войне. И чуда там не могло случиться просто физически – от слова совсем и никак. Мы понимали, какие силы скапливает агрессор для того, чтобы решить вопрос по Авдеевке. Это было целиком ясно. И если бы у нас было достаточно патронов, достаточно средств поражения для того, чтобы мы остановили, поверьте, наши военные сделали бы всё возможное и невозможное, чтобы это произошло. И один из главных вопросов, который сейчас есть – мы говорим и о партнёрах, и о других вещах, – это небо», – сказал Данилов.

«Количество КАБов, которые были сброшены на Авдеевку, особенно в последний момент, было просто сумасшедшим. Это десятки тонн взрывчатки вам летит на голову, и вы не можете никак от неё спрятаться, вы не можете сделать так, чтобы это вас миновало. С первых дней президент просил: «Закройте небо, закройте небо!». Когда у нас сегодня нет паритета в небе с русскими, это огромная проблема», – жаловался чиновник.

Наталья Мосейчук спросила, извинится ли кто-то из «наших партнёров, которые так и не отважатся назвать себя союзниками», за то, что Украина потеряла ещё один город.

«Тут ситуация… партнёры точно не будут извиняться, потому что это же наша война. А обещания в современном мире, к большому сожалению, одно дело, когда вы обещаете, а другое, когда действительно понимаете, что за этим стоят жизни людей. Мир изменился, он стал совсем другой», – печально рассуждал секретарь СНБО.