«Количество КАБов было сумасшедшим, а у нас нет волшебной палочки» – Данилов о бегстве ВСУ из Авдеевки

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 22:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мир далеко не идеален, поэтому «западные партнёры» Украины точно не будут извиняться за то, что гарнизон ВСУ был выбит из Авдеевки.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир далеко не идеален, поэтому «западные партнёры» Украины точно не будут извиняться за то,...

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«Если кто-то считает, что у кого-то есть «чаривный патычок» (волшебная палочка – ред.), что он взял и поменял ситуацию… то, что происходило в Авдеевке – это закономерная история процессов, которые происходили в войне. И чуда там не могло случиться просто физически – от слова совсем и никак. Мы понимали, какие силы скапливает агрессор для того, чтобы решить вопрос по Авдеевке. Это было целиком ясно.

И если бы у нас было достаточно патронов, достаточно средств поражения для того, чтобы мы остановили, поверьте, наши военные сделали бы всё возможное и невозможное, чтобы это произошло. И один из главных вопросов, который сейчас есть – мы говорим и о партнёрах, и о других вещах, – это небо», – сказал Данилов.

«Количество КАБов, которые были сброшены на Авдеевку, особенно в последний момент, было просто сумасшедшим. Это десятки тонн взрывчатки вам летит на голову, и вы не можете никак от неё спрятаться, вы не можете сделать так, чтобы это вас миновало.

С первых дней президент просил: «Закройте небо, закройте небо!». Когда у нас сегодня нет паритета в небе с русскими, это огромная проблема», – жаловался чиновник.

Наталья Мосейчук спросила, извинится ли кто-то из «наших партнёров, которые так и не отважатся назвать себя союзниками», за то, что Украина потеряла ещё один город.

«Тут ситуация… партнёры точно не будут извиняться, потому что это же наша война. А обещания в современном мире, к большому сожалению, одно дело, когда вы обещаете, а другое, когда действительно понимаете, что за этим стоят жизни людей. Мир изменился, он стал совсем другой», – печально рассуждал секретарь СНБО.

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