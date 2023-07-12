Количество мошеннических звонков из Украины не уменьшается – финансовый ущерб растёт

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Две трети звонков банковских мошенников поступает из-за рубежа и подавляющее большинство из них с территории Украины.

После того, как операторы стали блокировать номера украинских call-центров, они переместились в мессенджеры и звонят через WhatsApp и Viber, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Крым 24» эксперт по информационным технологиям и кибербезопасности, директор IT-компании Павел Мясоедов отметил, что статистика последних лет не утешительная – больше половины звонков поступает из-за рубежа, а значит, привлечь к ответственности мошенников нельзя.

«К сожалению, статистика последних лет, если не удручает, то не радует – порядка 70% мошеннических звонков происходят из-за рубежа, естественно, подавляющее количество вот этих зарубежных звонков исходят с территории Украины. За последний год статистика ещё до конца не сверсталась, но смею предположить, что будут приблизительно те же самые пропорции», – отметил он.

Определить мошенников обычному пользователю достаточно просто, поскольку звонящие не ориентируются в российской действительности, и пара наводящих вопросов выводит их из колеи.

«Обычно их действия достаточно массового характера, они не очень сфокусированы на российской действительности. Иначе говоря, они используют своего рода «воронку продаж», то есть запускают какую-то схему, исходя из того, что энное количество людей отсортируются, а кто-то попадёт в ловушку. Как только с этими мошенниками выходят в какой-то более плотный контакт, они теряются и скрипты перестают работать. Более того, никаких возможностей сильно мониторить всё, что происходит в Российской Федерации, например, в банковской сфере или ещё в чём-то, у них нет. Поэтому какие-то наводящие вопросы просто приводят к тому, что они кладут трубку», – указал Мясоедов.

Операторы связи в РФ составляют реестры номеров таких call-центров и блокируют звонки. Те, в ответ, работают в обход через какие-то аналоги VPN только для звонков по мобильной сети, или используют мессенджеры.

Только за первый квартал этого года по наводке мошенников проведено порядка 250 тысяч банковских операций на общую сумму около 4,5 миллиардов рублей. В 50% случаев это социальная инженерия – манипулирование сознанием человека.