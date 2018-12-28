28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Статистика, Украина
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Количество невыездных должников по алиментам на Украине приближается к численности ВСУ

Государственные исполнители, по состоянию на 21 декабря этого года, вынесли 133 тыс. постановлений, которыми ограничен выезд за границу лиц, которые задолжали за алименты, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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По информации Минюста, с начала действия законодательных нововведений зарегистрировано 137,8 тыс. исполнительных производств, по которым общий размер задолженности превышает сумму платежей за 4 месяца. Из этих производств государственными исполнителями вынесено:

– 96,5% (133 тыс.) – постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины;
– 97,1% (133,8 тыс.) – постановлений об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами;
– 97,1% (133,8 тыс.) – постановлений об установлении временного ограничения должника в праве пользования оружием;
– 97,1% (133,8 тыс.) – постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты.

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