Количество пострадавших от аварийной посадки в Подмосковье выросло до 74, 19 из них – дети

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Количество пассажиров, обратившихся к врачам в результате сегодняшней аварийной посадки загоревшегося А321 в Подмосковье, о которой уже сообщал ПолитНавигатор, возросло до 74 человек, из них 19 детей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

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“По состоянию на 16:00 (время аналогичное киевскому) 74 пассажира самолета, из них 19 детей обратились за медицинской помощью. В настоящее время госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ”, — сказали в пресс-службе.

Ранее в медицинских службах сообщили, что за медицинской помощью обратились 74 человека, а в больнице оставался один пострадавший.

На борту самолета “Уральских авиалиний”, совершившего аварийную посадку, находились более 230 человек, в том числе семеро членов экипажа.

Всем пассажирам рейса будет выплачена компенсация по 100 тысяч рублей на человека, сообщили представители аэропорта Жуковский. “То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, — соответственно, здесь страховой случай”, — сообщил первый замгендиректора компании “Рампорт Аэро”, владеющей аэропортом Жуковский, Евгений Солодилин.



По предварительным данным, A321 при взлете из Жуковского столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя самолета вышли из строя, но экипаж сумел посадить его на кукурузное поле.