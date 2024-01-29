«Количество потерь бешеное» – замкомандира бригады ВСУ

Анатолий Лапин.  
29.01.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Человеческие потери в конфликте на Украине просто зашкаливают.

Об этом в эфире «ТСН» заявил замкомандира 115-й бригады ВСУ Александр Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Человеческие потери в конфликте на Украине просто зашкаливают. Об этом в эфире «ТСН» заявил...

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По словам Василенко, никто не предполагал, что такое возможно, считая, что потери во время войн в Афганистане и Ираке слишком большие.

«Помним участие украинского контингента в военных событиях в Ираке, когда мы туда отправляли свои военные контингенты. Мы в то время считали, когда приезжали парни из Ирака, думали, насколько они эту войну увидели.

Мы же не видели в Украине войны, давно уже не видели, с Афганистана то, что слышали, что в Афганистане была война, 13 300, как в песне пелось, потерь. И мы считали, какая же это кровавая война, боже. Даже никто не надеялся на то, что дальше будет происходить», – сказал военный.

«Я думаю, любому человеку, который может оценить вообще информацию, понятно, что это количество потерь просто бешеное. Для XXI столетия, столетия современных технологий, открытия космических звезд, искусственного интеллекта, и мы просто-напросто сталкиваемся с тем, что кому-то захотелось уничтожить себе подобных», – заявил Василенко.

Напомним, что только за несколько месяцев провального «контрнаступа» Украина потеряла десятки тысяч солдат убитыми В целом, по разным источникам, потери ВСУ с начала СВО насчитывают порядка 500 тысяч.

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