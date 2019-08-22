Количество сбежавших от призыва украинцев сопоставимо с группировкой ВСУ в Донбассе
Большинство почитаемых украинских «героев» носят это звание незаслуженно, а «патриотизм» является не более, чем пустой болтовнёй.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас часто очень многие люди героизируются, не будучи того достойными. Например, Надежда Савченко, у которой в 2016 году доверие было под 40%, её чуть ли не в президенты сватали. А потом оказалось, что, мягко говоря, это не тот человек, который нужен нашей стране.
Патриот – это тот, кто любит своё Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов нашей Родины. Вы знаете, что у нас были десятки тысяч молодых людей, которые в 2014-2015 годах уезжали из Украины для того, чтобы не нести службу? Их было под сто тысяч человек. Но при этом, я уверен, если их спросить, они тоже скажут, что они – патриоты», – возмутился нардеп и не пояснил, готов ли он сам сложить голову на фронте.
Спасибо!
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