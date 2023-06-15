Количество учителей русского языка в странах СНГ быстро растёт – Вольвач

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За прошедшие несколько лет значительно возросло количество русских школ и учителей в граничащих с РФ странах.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем практику развития сети российских вузов за рубежом. Мы сейчас чуть более активно зашли на ту категорию иностранцев, которые заинтересованы в том, чтобы не только приобрести связь с Россией, но и не потерять связь. Мы начали строить школы в странах наших ближайших соседей В прошлом году мы открыли пять русских школ в Таджикистане, это грандиозный проект, который патронировали два президента. С этого года начинаем работу по строительству девяти новых школ в республике Кыргызстан. Ведь, не только высшее. Но и начальное образование играет свою роль», – сказал Вольвач.

Он заявил, что Москва продолжит работать над увеличением количества учителей русского языка в соседних странах.

«Мы практически удвоили количество российских учителей за рубежом, это наши посланники русского языка. Мы тоже будем над этим работать и совершенствоваться», – добавил чиновник.