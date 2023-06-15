Количество учителей русского языка в странах СНГ быстро растёт – Вольвач

Владимир Гладков .  
15.06.2023 20:58
  (Мск) , Санкт-Петербург
Просмотров: 207
 
Дзен, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, СНГ


За прошедшие несколько лет значительно возросло количество русских школ и учителей в граничащих с РФ странах.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие несколько лет значительно возросло количество русских школ и учителей в граничащих с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы продолжаем практику развития сети российских вузов за рубежом. Мы сейчас чуть более активно зашли на ту категорию иностранцев, которые заинтересованы в том, чтобы не только приобрести связь с Россией, но и не потерять связь. Мы начали строить школы в странах наших ближайших соседей

В прошлом году мы открыли пять русских школ в Таджикистане, это грандиозный проект, который патронировали два президента. С этого года начинаем работу по строительству девяти новых школ в республике Кыргызстан. Ведь, не только высшее. Но и начальное образование играет свою роль», – сказал Вольвач.

Он заявил, что Москва продолжит работать над увеличением количества учителей русского языка в соседних странах.

«Мы практически удвоили количество российских учителей за рубежом, это наши посланники русского языка. Мы тоже будем над этим работать и совершенствоваться», – добавил чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть