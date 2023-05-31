Количество учителей русского языка за рубежом выросло почти в 6 раз

Елена Острякова .  
31.05.2023 19:31
  (Мск) , Москва
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Азия, Африка, Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия


Правительство РФ уделяет особое внимание укреплению культурной общности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил зампред правительства Алексей Оверчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство РФ уделяет особое внимание укреплению культурной общности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об...

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«За три года увеличили количество учителей русского языка за рубежом в 5,8 раза. Завершаем подготовительные работы по учреждению международной организации русского языка, которая создается по инициативе президента Казахстана. Рассчитываем, что договор и устав этой организации будут подписаны в ходе саммита глав СНГ в октябре 2023 года.

Эта организация не будет ограничиваться рамками СНГ. К ней в дальнейшем смогут присоединяться все заинтересованные в поддержке и продвижении русского языка государства мира», – сказал Оверчук.

По его словам, в российских вузах сейчас обучается 351 тысяча иностранных студентов, создается сеть филиалов российских вузов за рубежом.

Уже открыты 5 российских школ на более чем 1200 человек в Таджикистане. Каждое утро в этих школах поднимаются 2 флага, и ученики исполняют 2 гимна.

Принято решение о строительстве 9 таких же школ в Киргизии. Ведутся переговоры о строительстве школ с Арменией, Азербайджаном, Вьетнамом и Сирией. Первичный интерес проявили Казахстан и страны Африки.

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