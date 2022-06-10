«Количество желающих не подается подсчету». О выдаче паспортов России в Запорожской области

Новости Украины

На занятых российской армией территориях Запорожской области скоро начнется выдача паспортов РФ.

О том, как идёт подготовка к предоставлению российского гражданства, переход на украинские стандарты, восстановление экономики и т.д. – в интервью «ПолитНавигатору» рассказал представитель Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«ПолитНавигатор»: Когда жители освобожденных территорий станут российскими гражданами, насколько сегодня люди хотят этого?

В.Р: Это видно по тому, какие очереди у пунктов приема заявлений. Очереди очень большие. В первый день была пятичасовая, во второй семи-, в третий девяти-, а сейчас, по сути, стала чуть ли не бесконечной, круглосуточной, с учетом комендантского часа.

Сейчас мы пытаемся эти очереди централизовать, но по заявкам можно сказать, что уже за сто тысяч перевалили однозначно. Количество желающих не подается подсчету. На сегодняшний день уже очередь минимум на месяц вперед, но мы ее будем сокращать, открывать новые пункты приема – сейчас этим заняты военно-гражданские администрации на местах, чтобы везде были пункты приема заявлений.

Первые паспорта будут выданы ко Дню России – 500 первых заявителей, которые воспользовались возможностью упрощенного получения гражданства, станут полноправными гражданами Российской Федерации.

ПН: Есть ли понимание, какое количество населения нужно паспортизировать, и как долго может длиться этот процесс?

В.Р: Все зависит от желания населения. Оно просто массовое и абсолютное. Пропаганда информационных помоек Зеленского пытались рассказывать, что получают гражданство якобы массовка из Крыма и народных республик.

Затем, когда это уже не срабатывало, начали рассказывать, что за паспортами стоят только пенсионеры. Но любой желающий может увидеть, что это не только пенсионеры, но и значительная часть молодежи, абсолютно все общество.

В настоящее время на освобожденных территориях Запорожской области проживают около миллиона человек, сложно сказать точнее, потому что идет большой процесс миграции. К нам едут и из Днепропетровска, из Киева, на днях я встретил массу людей, которые переехали даже из Черновцов.

ПН: Почему так много людей хотят получить российские паспорта?

В.Р: Все в ожидании окончательного возвращения в родную гавань, возможности стать Россией. Сам указ президента о выдаче паспортов очень сильно изменил настроения людей. Если раньше у них были сомнения: «А не уйдете ли вы, а не оставите ли нас» и так далее, то после того, как указ был подписан и вступил в действие, люди перестали бояться, стали массово выражать свое отношение.

Если раньше часто люди были за нас, радовались нашему приходу, но боялись об этом сказать вслух, переживая, что вернутся карательные структуры режима Зеленского, то теперь понимание пришло, что Россия – навсегда.

ПН: Есть ли саботаж со стороны чиновничьего аппарата?

В.Р: Саботажа я не встречал, потому что заявления на гражданство принимают и помогают его оформить уже лояльные люди. Это не представители прежнего режима, а люди, которые сделали свой осознанный выбор в плане мирной жизни, поддержания порядка.

ПН: Какие преграды в этом устанавливает Украина?

В.Р: Идут всевозможные угрозы о том, что тот, кто получит гражданство, попадет под уголовную статью, что паспорта не будут признаваться нигде в мире и прочие вещи. Они не могут на это повлиять кардинально, не могут ничего сделать, поэтому идут попытки запугивания людей.

С другой стороны, уже начался по полной процесс расчеловечивания людей, пошли рассказы, что здесь живут «сепары», «орки», предатели и масса других слов. Плюс, со стороны режима Зеленского пошли законодательные инициативы о том, что можно лишать гражданства Украины за предательство и прочие вещи. По сути, они упрощают нам задачи по возвращению в родную гавань.

ПН: Есть ли понимание, когда будет освобождена оставшаяся часть Запорожской области и произойдет воссоединение с Россией?

В.Р: Прогнозы – вещь неблагодарная. Тут какая ситуация – главная задача же не просто освободить и вернуть в родную гавань, а чтобы при этом были минимальные потери и минимальные разрушения. Здесь этот щадящий режим очень важен. Поэтому это сказывается на сроках спецоперации. С другой стороны, мы видим резкое падение боевого духа наших противников, в том числе у президента Украины, который вынужден лично приезжать в Запорожскую область и устраивать здесь, надеюсь, прощальные гастроли кровавого клоуна.

ПН: Как обстоят дела в экономике региона?

В.Р: У нас отсутствует доступ к банковской системе, потому что Киев постоянно глушит мобильную связь и не дает возможности осуществлять платежи.

Почему это еще делается – потому что в общении по телефону люди делятся, рассказывают, какая жизнь, что происходит. Естественно, это ломает все сценарии пропаганды Зеленского, которая рассказывает, как все страшно, что все пропало и так далее. Понятное дело, что с их стороны было принято решение, чтобы эта правда не звучала, просто обрубить операторов. Слава Богу, сейчас у нас крымский оператор, который сюда зашел. Идет тяжелая работа перезапуска базовых станций, которые были заблокированы Киевом для того, чтобы они не работали.

Если говорить об экономике, то перезапуск предприятий идет полным ходом, у нас выстроена система «светофора» – каждое предприятие определяется с точки зрения его готовности к перезапуску. «Зеленое» – можно запускать, «желтое» – есть проблемы, которые нужно решить, «красное» – есть большие проблемы, необходимы большие инвестиции или предприятие разрушено.

ПН: Есть ли проблемы с хождением рубля и его массой?

В.Р: С рублем проблем нет, люди активно получают выплаты, которые идут по инициативе президента – по 10 тысяч рублей, рублевая масса резко увеличилась. Теперь люди активно оплачивают рублями. Рубль не просто входит в полноправное хождение, а в ближайшем будущем станет основным средством платежа, потому что он намного надежнее и стабильнее, чем гривна.

ПН: Что со системой образования – будет ли переход на российские стандарты, что будет с учебниками, учителями?

В.Р: Последний звонок отзвенел буквально на днях, у нас учебный год был немного дольше, чем в России. У нас также создан супер ВУЗ под названием МГУ – но не Московский, а Мелитопольский государственнй университет. Туда объединены все местные ВУЗы, так образование будет намного эффективнее, с доступом к единой базе данных, знаний, профессорско-преподавательскому составу. Весь состав сохранен, хуже преподавание не стало и не станет, а станет еще лучше, потому что идет взаимодействие с десятками российских ВУЗов, наполнение базы. Все студенты переведены на бесплатную форму обучения, чтобы не было потерь в получении знаний и невозможности оплачивать за учебу. Затем будет проведен пересмотр – если кто-то учиться не хочет или учится плохо, то он, конечно, будет переведен снова на платную форму.

Касаемо школьников, сейчас идет четкое взаимодействие с Россией, поэтому школьники получают возможность обучаться по российским стандартам. По учебникам идет взаимодействие, нам помогают российские регионы, которые взяли шефство над нами. Помимо шефства российских регионов, большую роль играет Крым, который предоставляет базу для повышения квалификации учителей, обмена опытом и роста качества получаемых знаний.

ПН: Есть ли угроза со стороны украинских ДРГ?

В.Р: Для мирных людей угрозы практически не существует – работают наши спецслужбы, работают блокпосты, народная милиция, казачество. Понятно, что лидеры общественного мнения, первые лица – по отношению к ним идут постоянные угрозы, было покушение на мэра Энергодара, сейчас он идет на поправку и скоро встанет в строй. Все эти теракты лишний раз подтверждают, что мы имеем дело с террористическим образованием, которое я бы назвал УГИЛ – Украинское государство Ивано-Франковска и Львова.

Понятное дело, что мы все ходим под Богом и прекрасно понимаем, что наши враги хотят нас убить. Мы же хотим просто справедливости и того, чтобы все было для людей, без громких слов. Если говорить по поводу террористической угрозы, здесь идет еще информационная война, рассказывают про несуществующих мелитопольских партизан, очередные «призраки Киева». Их главная задача – дестабилизировать ситуацию. Чем хуже у нас, тем для них лучше. Только за счет страха, крови, угроз, смертей и страданий существует режим Зеленского.

ПН: Если можно посчитать в процентах, то на сколько процентов освобожденные территории сегодня уже не являются Украиной?

В.Р: Освобождено около 70% Запорожской области, если говорить о географии и площади, а если говорить о деукраинизации, ухода от украинского политического проекта, то я бы сказал, что на процентов 65-70 этот путь уже пройден буквально за три месяца в плане сознания, ориентиров, правил, перезапуска отношений и той системы, которая выстраивается. Еще много задач, но они по плечу, и шаг за шагом мы наведем порядок и сможем жить по правилам.