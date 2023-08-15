Количество жертв взрыва в Махачкале достигло 35 человек – на Украине бесовские пляски

Елена Острякова .  
15.08.2023 16:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина


35 человек (в том числе, три ребенка) погибли в Махачкале в результате взрыва АЗС. Она загорелась от расположенной рядом вспыхнувшей станции автосервиса. Там хранилось около 100 тонн взрывоопасной селитры. Поэтому мощность произошедшего взрыва составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Его слышали во всех районах Махачкалы. Пострадало 40 зданий.

Руководители всех российских регионов направили свои соболезнования Дагестану, однако украинцы проявили себя иначе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

35 человек (в том числе, три ребенка) погибли в Махачкале в результате взрыва АЗС....

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«В дагестанских чатах местным, которые сейчас раздавлены и напуганы, какая-то шайка украинских злобных троллей пишет очередные чудовищные вещи, читать жутко. И тут же — другие украинцы и сочувствуют горю, и пишут сердечные слова», – пишет в своем тг-канале скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

АЗС, взорвавшаяся сегодня в Махачкале не принадлежала крупной корпорации и поэтому продавала бензин дешевле. По этой же причине она была размещена в опасной близости к автосервису.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Вопрос в том, как появился автосервис рядом с заправкой. Ведь есть технологические нормативы. Если бы это была одна из компаний, которые называют жирными котами, они бы внимательней к этому отнеслись. Местные эксперты говорят о том, что там довольно сложное административное регулирование. Есть вопрос, кто администрирует территорию, где находилась эта заправка», – сказал Симонов.

Он считает, что все АЗС, продающие бензин дешевле, представляют опасность для клиентов.

«Когда вы говорите: давайте бензин сделаем по 30 рублей, – значит, ждите серого рынка, заправок, которые думают, как снизить себестоимость. Готовьтесь к паленому топливу и заправкам, которые не слишком аккуратно подходят к выполнению технологических нормативов. Но не забывайте про сегодняшнюю историю, потому что простые решения это путь туда», – заключил Симонов.

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