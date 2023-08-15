Количество жертв взрыва в Махачкале достигло 35 человек – на Украине бесовские пляски

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35 человек (в том числе, три ребенка) погибли в Махачкале в результате взрыва АЗС. Она загорелась от расположенной рядом вспыхнувшей станции автосервиса. Там хранилось около 100 тонн взрывоопасной селитры. Поэтому мощность произошедшего взрыва составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Его слышали во всех районах Махачкалы. Пострадало 40 зданий.

Руководители всех российских регионов направили свои соболезнования Дагестану, однако украинцы проявили себя иначе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В дагестанских чатах местным, которые сейчас раздавлены и напуганы, какая-то шайка украинских злобных троллей пишет очередные чудовищные вещи, читать жутко. И тут же — другие украинцы и сочувствуют горю, и пишут сердечные слова», – пишет в своем тг-канале скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

АЗС, взорвавшаяся сегодня в Махачкале не принадлежала крупной корпорации и поэтому продавала бензин дешевле. По этой же причине она была размещена в опасной близости к автосервису.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Вопрос в том, как появился автосервис рядом с заправкой. Ведь есть технологические нормативы. Если бы это была одна из компаний, которые называют жирными котами, они бы внимательней к этому отнеслись. Местные эксперты говорят о том, что там довольно сложное административное регулирование. Есть вопрос, кто администрирует территорию, где находилась эта заправка», – сказал Симонов.

Он считает, что все АЗС, продающие бензин дешевле, представляют опасность для клиентов.

«Когда вы говорите: давайте бензин сделаем по 30 рублей, – значит, ждите серого рынка, заправок, которые думают, как снизить себестоимость. Готовьтесь к паленому топливу и заправкам, которые не слишком аккуратно подходят к выполнению технологических нормативов. Но не забывайте про сегодняшнюю историю, потому что простые решения это путь туда», – заключил Симонов.