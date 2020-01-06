Колинда, давай, до свидания! – в Хорватии сменится президент, антисербская истерия продолжается

06.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Новым президентом Хорватии стал лидер местной оппозиции Зоран Миланович. Во втором туре президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, он набрал 53,25% голосов избирателей, за Колинду Грабар-Китарович проголосовали только 46,75%.

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Второй тур предвыборной президентской кампании в Хорватии проходил под антисербскими лозунгами. И Миланович, и Грабар-Китарович издевались над Сербией и оскорбляли ее лидера Александра Вучича, сообщает Kurir.

Вучич стал чуть ли не главной темой в финальных телевизионных дебатах на HRT. Так, Китарович обвиняла соперника во взаимодействии со всеми соседями, включая Вучича. А Миланович утверждал, именно Белград стоит за событиями в Черногории, где верующие проводят массовые акции протеста против нового закона, позволяющего конфискацию храмов и монастырей Сербской Православной Церкви.

«За теми, кто сейчас возглавляет восстание в Черногории и выступает против вступления в НАТО, читается политика Вучича. Это люди, готовые ко всему. Их возглавляет (Андрия) Мандич, который является воеводой четников», – сказал Миланович.

По словам эксперта Предрага Раича из белградского Центра социальной стабильности, антисербская политика глубоко укоренилась в хорватском обществе. «В финале кампании они соревнуются в сборе очков за то, кто больше против Сербии и Вучича», сказал Раич.

В оппозиционном «Демократическом фронте» Черногории высказывания хорватских политиков вызвали волну осуждения.

«Антисербское послание кандидата в президенты Хорватии Зорана Милановича и напади на Андрия Мандича и «ДФ» не вызывает удивления, поскольку Миланович пытается помочь Мило Джукановичу (президенту Черногории – ред.), служащему в политике Великой Хорватии, в ситуации, когда сербы в Черногории, Сербии и Республике Сербской защищают Сербскую Православную Церковь и ее святых в Черногории.

Это указывает на то, что в основе любой хорватской политики лежит ненависть к сербскому народу и Православию. Даже Миланович, считающийся умеренным политиком, пытается демонстрировать антисербскую точку зрения», – говорится в опубликованном послании на страничке партии в Facebook.

Эта истерия послужила причиной отказа президента Вучича от идеи встретить рождественский Сочельник на севере Черногории.

«Я думал, что это нормально, но затем, по реакции некоторых лиц в Черногории, понял: если я приеду в частном порядке, без политических речей, просто чтобы прийти в церковь, но черногорские власти стали запускать в СМИ информацию, что это вызовет кровопрлитие и хаос. Я сохраню сербское единство в Черногории и везде, где живут сербы, и я не позволю сербскому народу быть «козлом отпущения», – сказал Вучич, добавив, что его решение было поддержано Патриархом Иринеем, сообщает Tanjug.