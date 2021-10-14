Коллаборация «полезных идиотов». Как «меджлис» «боролся за Украину» в Крыму

14.10.2021 23:59 (Мск), Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

В начале 2019 года херсонские меджлисовцы, с благословения «вошдя» Рефатки Чубарова и украинских государственных структур, ответственных за «деоккупацию», замутили «документальный цикл» псеводоисторических фильмов «Крым. 25 лет борьбы за Украину» из расчёта одна серия – один год.

Автором и ведущим эпохального проекта выступил глава херсонского меджлиса и, по совместительству, руководитель по развитию крымско-татарского культурно-спортивного центра «Куреш» Ибрагим Сулейманов, отметившийся в 2020 году инициативой по созданию специальной версии истории Южной Украины, отличающейся от «оккупационной», то есть, реальной истории Одессы и Херсона, неразрывно связанной с Россией.

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Легко догадаться, что «историю крымской борьбы за Украину» альтернативно-одарённый меджлисовский деятель снимает, глядя из чубаровского погреба.

Аффтар “исторического цикла”

Насколько можно понять из заявлений самого Ибрагимова, сериальные дела идут так себе. И если первая серия «нетленки» была снята на средства, выделенные Мининформполитики, то последующие, по словам создателя альтернативной истории, создавались на пожертвования «простых украинских людей», собранных платформой Big Idea.

При этом смущает очевидная скромность бюджета. Всего, как утверждается, добрые украинские громадяне накидали в кружку проекта какие-то 24 тысячи гривен с копейками, что вплотную приближает его к расценкам на видеосъёмки и монтаж какой-нибудь захудалой сельской свадьбы, если размазать пожертвования на весь «творческий процесс».

В принципе, глядя на творение Сулейманова, приходишь к выводу, что все деньги на экране – и уровень соответствующий.

К за более чем полтора года главе херсонских меджлисовцев удалось отснять всего четыре серии «эпохалки» и ещё пару-тройку эпизодов обещали выпустить к началу октября.

Надо понимать, что выход каждой серии при столь скромных финансовых вливаниях автоматически становится заметным событием, ради которого в Херсоне и Киеве собирают пресс-конференции с участием не только автора проекта, но и с привлечением каких-то мутных «вчэных» из «отдела истории государственного террора советской эпохи» полностью обандеренного Института истории НАН, изучающих крымскую тему по макулатуре из загашника «меджлиса» и «архива», собранного по уборным «самим» Вовой Вятровичем.

Венчает всю эту кучу отбросов бородатое мурло Чубарова, следящего за тем, чтобы сходняки проходили «как надо».

Мы уже как-то описывали киевские пляски с бубном вокруг выхода первой серии «крымской борьбы за Украину», посвящённую событиям 1991 года по версии «отцов-основателей меджлиса». Нарезка сюжетов делалась таким образом, чтобы подчеркнуть «заслуги» «меджлиса» в обретении Украиной «незалежности» при полном пренебрежении к мнению большинства крымчан, выступавших против развала СССР.

Все последующие серии снимались в том же ключе: меджлисовцы озвучивали свои влажные мечты, сопровождающиеся попытками захватить власть в Крыму, выдавая собственную преступную активность и провокации «борьбой за Украину», а не узкоклановыми шкурными интересами.

Не секрет, что «политические украинцы» и меджлисовцы видели окончательную судьбу Крыма с диаметрально противоположных точек, но при этом использовали друг друга в качестве «полезных идиотов» в процессе ликвидации ненавистной крымской автономии и пророссийских настроений подавляющего большинства крымчан.

Тяга меджлисовцев к беззаконию и правовому нигилизму сквозит буквально из каждой серии «исторических откровений», но особенно – из той, что посвящена событиям 1994 года и короткому сроку правления президента Юрия Мешкова.

Можно как угодно относиться к личности Мешкова, но одного у него не отнимешь: он был законно избран подавляющим большинством крымчан (72% голосов избирателей) и именно на него были возложены надежды по спокойному и планомерному разрыву с Украиной.

Сулейманов клеймит Мешкова «наймитом ФСБ» и «врагом украинской государственности» и за то, что в его окружении работали российские советники (например, Константин Затулин), как будто это секрет Полишинеля.

Всё, что пытался делать Мешков, было в рамках закона и, что немаловажно, укладывалось в рамки действующей крымской конституции 1992 года, понижавшей отношения с Киевом до конфедеративных с прицелом на выход в течение трёх – пяти лет.

То, что в Киеве до самого ухода Крыма старались не замечать этого судьбоносного нюанса, никак не оформляя юридически де-факто федеративно-конфедеративное устройство квазиунитарного государства – это уже проблемы его «элиток», тупо понадеявшихся на возможность диктовать Крыму свою волю через силовиков и нациков, и «куда вы денетесь с подводной лодки в степях Украины, если Москве вы не нужны».

Собственно, в Крыму 1992 – 1994 годов друзей украинской государственности надо было ещё поискать, особенно в свете незаконного «референдума о незалежности» и, начиная с декабря 1991 года, – оккупации субъекта Союза ССР, находившегося в составе Украины только до момента провозглашения этой самой «незалежности».

Впрочем, зная, как враждебно отреагировали Джемилев, его окружение и фан-клуб на провозглашение Крыма автономной республикой и субъектом Союза ССР, отказавшись признавать этот факт, даже несмотря на ратификацию нового статуса Крыма Верховным Советом УССР, удивляться не приходится.

По мнению Сулейманова (читай – Джемилева и Чубарова), крымский президент Мешков готовил полуостров к вторжению российских войск по образу и подобию 2014 года.

Эта версия настолько нелепа и не соответствует действительности, что меджлисовские «творцы», сами того не замечая, всеми копытами вступают на полянку альтернативной исторической фантастики.

Достаточно вспомнить, кто в 1994 году восседал в Кремле. Нетрезвый Боря Ельцин, управляемый засланной группой «чикагских мальчиков», и до обморока боявшийся обвинений в «и́мперском мышлении» от бывших партнёров, предателей и собутыльников по Беловежью, не говоря уже о западных «светочах демократии».

У господина Ёлкина робко поддержали стремление Крыма к обретению независимости от Украины и избрание Юрия Мешкова президентом, но на деле этот процесс можно описать, как «сами, всё сами».

Далее, по версии меджлисовцев, когда в России всё было готово к вторжению, случилась Чечня, «давшая Крыму и Украине передышку», а «пророссийскому» Кучме – «перезагрузить» Верховную Раду, отстранить Мешкова и урезать права крымской автономии, не им данные.

Сулейманов, правда, стесняется вспоминать, что незаконные действия Кучмы сопровождались вводом внутренних войск МВД Украины в Крым и ликвидацией в ручном режиме главной угрозы «священной унитарности» – конституции Крыма 1992 года, поддержанной также городским собранием Севастополя, согласно которой полуостров мог выйти из состава Украины через общекрымский референдум, чего в Киеве и в «меджлисе» боялись до лавины в шароварах.

Главное, что чувствуешь, глядя на «киноопупею» Сулейманова, даже не то, что его «байки из склепа» – сборник мусора и ничем не прикрытых экстремизма и русофобии. Важно то, что «полезные идиоты» так ничего не поняли и ничему не научились.

А именно: практика голой силы и правового нигилизма, проявленная украинскими властями при поддержке внутренних экстремистов в незаконном урезании прав и свобод крымской автономии, полученных в результате народного волеизъявления, однажды сработает против беспредельщиков, как это произошло в марте 2014 года.

Если группа отморозков совершает беззаконие, а затем его «узаконивает», то тем самым в силу вступает один из краеугольных принципов юриспруденции «неизбирательное действие закона» и, следовательно, нормальным людям позволительно встать и уйти, чтобы не сидеть на одном гектаре с отморозками.

Кроме того, как показали события Крымской весны, жернова истории мелют медленно, но верно. Народ Крыма в ситуации развала единой страны проявил волю вернуться в состав России без насилия, законным путём – он в Россию и вернулся, хотя путь был долог и тернист.

И это утверждение верно не только для Крыма, но и для других русских земель, по исторической несправедливости 1991 года оказавшихся под оккупацией режима украинского сельского фашизма.

Чем агрессивнее будут действовать «политические украинцы», чем сильнее продолжат сжимать кулак репрессий, тем ближе закономерный крах их издыхающего квазигосударства, построенного на лжи и ненависти.