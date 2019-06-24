Коллапс отменяется: Россия пошла Украине на уступки с условием

24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которыми позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию”ГЛОНАСС (аналог GPS), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на портале правовой информации РФ.

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Изменения коснутся транзита украинских товаров, которые идут в третьи страны через территорию России, в частности, в страны Средней Азии.

Правительству поручили утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.

Учетный талон должен быть у водителя автомобиля, который осуществляет транзит. В случае нарушения порядка использования пломб талоны аннулируются. Пломбы необходимы для отслеживания товаров, чтобы их не отгружали в России.

Соответствующие поправки внесены в указ Путина о применении специальных экономических мер в связи с “недружественными действиями” Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ, подписанный в октябре 2018 в ответ на расширение Украиной перечня запрещенных российских товаров.

Указ вступает в силу с 1 июля. “Позиция такая, что при условии применения пломб разрешить транзит украинских товаров, санкционных товаров с тем, чтобы мы были уверены, что эти товары не остаются в России. Такая практика есть, но она очень ограничена в узком коридоре – через Беларусь”, – ранее заявил первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

В конце 2018 года правительство РФ опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции. В “черном” списке появилось семь новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под санкции РФ подпадали 557 физических лиц и 75 компаний.

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года включительно. С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.