Коллапс в российских аэропортах: Зеленский пытается сорвать приезд иностранцев на Парад Победы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за украинских атак в ряде российских городов начались массовые отмены авиарейсов.

Ситуация усугубляется еще и тем, что, например, в Москве в целях безопасности отключили интернет, в результате чего перестали работать банкоматы и начались проблемы с доставкой, вызовом такси.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ограничения на полеты, вызванные угрозой атак БПЛА, парализовали работу столичных и региональных аэропортов. В «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» отменены и перенесены десятки рейсов. Пассажиры не могут вылететь уже несколько часов. Люди спят на чемоданах, креслах и даже на полу», – описывает наступивший коллпас телеведущий Руслан Осташко.

Кроме того, массовые задержки и отмены рейсов идут в Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Казани, Кирове, Нижнекамске и ряде других городов

Для телеведущей Яны Поплавской последние атаки стали поводом разругать так называемую российскую «партию мира» в Москве.

«Интересно посмотреть на физиономии «партии мира», которые уже всем объявили, что «война почти закончилась». Так и хочется спросить – что с лицом? Вторую ночь подряд хохлы ведут массированную атаку дронами на российские регионы, в том числе на Москву. Данные о последствиях в виде разрушений и возможных пострадавших пока не озвучены, надеюсь их нет или ущерб минимальный. Из-за воздушной угрозы отменено и задержано огромное количество авиарейсов. Зеленский делает всё, чтобы в Москву не попали иностранные лидеры, которые едут на Парад Победы на Красной площади. Чтобы отбить у них охоту встречать парад вместе в Владимиром Путиным. Одновременно Киев бросает и бросает своих боевиков на Курскую область, не оставляя попыток захватить хоть что-нибудь на российской земле. С этим хитрым, злобным больным карликом хотят «договориться» либеральные чиновники в нашем правительстве. Это напоминает мне родственников наркоманов, которые не хотят или не могут поверить, что человек болен и зависим и постоянно оправдывают его «он не такой, он пообещал бросить, он больше не будет». Не надейтесь, Зеленский не бросит. И при любом удобном случае ударит в спину. Хватит водить вокруг него хороводы», – призывает Поплавская.

При этом она уточнила, что в момент написания поста находилась в аэропорту Волгограда, откуда не могла вылететь на Москву, поскольку рейсы «задержаны на много часов».