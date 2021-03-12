Коллеги по ПАСЕ Гончаренко и Береза кошмарили киевлян пением гимна

12.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пение украинского гимна весной 2014 года помогло не допустить бойни между бандеровскими праворадикалами и людьми, оборонявшими Киево-Печерскую Лавру.

Об этом в передаче на «5 канале» «побратима» Порошенко по партии Алексея Гончаренко рассказал экс-спикер «Правого сектора», бывший член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда начнётся в России, что первое возвращаем?» – паясничал в ходе «блица» Гончаренко.

«Крым», – ответил экс-правосек.

«Крым, это правда. И надо будет спеть, что мы будем петь?» – валял дурака депутат.

«Могу короткую историю, а потом спою. Весной 2014 года мы шли с моими товарищами из УНА-УНСО и увидели, помнишь, тогда были такие ходы? Русский патриархат делал ходы против Украины, за Русский мир, ещё что-то.

И мы подходим к Лавре, а там почти драка, противостояние. Какие-то старушки неугомонные, с ними крепкие ребята, против них ультрас, «Самооборона», и такое напряжение. Тогда ещё милиция, стоит такая никакая, а после майдана они вообще ничего не хотели, они все стоят, и я понимаю, что надо как-то это остановить, но понимаю, что никакие слова не остановят.

Я тогда встал (руку к сердцу – ред.): «Ще не вмерла в Украине…», и в этот момент начали подпевать милицейские, потом запели другие – они пели, пели, и это напряжение спало. Вот так единственный раз в жизни я спел публично», – идиотничал Береза.

Расчувствовавшийся Гончаренко предложил спеть гимн хором прямо в автомобиле, что и было проделано. «Слава Украине! Героям слава!» – прекратив завывания, поздравили друг друга бандеровцы.