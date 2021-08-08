Коллеги поддержали призыв Булановой прислать в Петербург независимую комиссию ЦИК РФ

08.08.2021, Москва, Андрей Соколов

Заслуженная артистка России в минувшую субботу попросила Эллу Памфилову обеспечить законность выборной кампании в культурной столице.

Певица пожаловалась на давление, которое оказывается на нее и ее коллег по партии «Родина». Кандидатам в Законодательное собрание необоснованно отказали в возможности разместить на улицах города материалы, рассказывающие о предвыборных инициативах.

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«Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии «Родина» и помочь восстановить закон в родном Петербурге. Прошу <…> обеспечить равные условия в законном праве избирать и быть избранными для всех. Петербургу нужна Ваша помощь», – заявила певица.

Обращение Булановой поддержали представили российской эстрады, актеры театра и кино, депутаты, среди них: депутат Госдумы Елена Драпеко, певцы Стас Барецкий и Ян Осин, актеры Евгений Дятлов и Андрей Ургант, телеведущие Ольга Спиркина и Алла Довлатова.

Скандалы, связанные с нарушениями избирательного законодательства, становятся частым явлением в Санкт-Петербурге. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев в ходе развития текущего конфликта в Северной столице уже выразил Памфиловой свои опасения, связанные с параллелями с избирательной кампанией на выборах в 2019 году. По словам политика, недостойные технологии, которые применялись здесь на прошлых выборах, свели конкуренцию между политическими силами к минимуму и существенно способствовали снижению доверия петербуржцев к институту выборов.

Глава ЦИК России после выборов 2019 года уже подвергала критике работу петербургского избиркома и даже рекомендовала ее прежнему руководителю Виктору Миненко уйти в отставку. Миненко покидать свой пост отказался, однако в ноябре следующего года все же ушел в отставку. Горизбирком тогда возглавила бывшая глава администрации Курортного района Петербурга Наталья Чечина.