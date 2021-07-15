Коллектив Енакиевского металлургического завода передал жалобы руководству ДНР

Сложности с получением паспортов, изнурительные процедуры пересечения границы и проблемы с вакцинацией – такие основные жалобы озвучили представители коллектива Енакиевского металлургического завода на встрече с одним из лидеров движения «Донецкая республика» Алексеем Муратовым.

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«Многие работники Енакиевского металлургического завода не могут получить паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, – о чём сталевары рассказали в ходе нашей встречи. В этой связи хочу напомнить, что Общественные приёмные председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина оказывают содействие в ускоренном процессе получения паспортов, занимаются проверкой необходимой документации, помогают получить СНИЛС и зарегистрироваться на портале Госуслуг. Общественные приёмные – это место, куда может обратиться каждый житель ДНР со своими вопросами. Отмечу, что только за первое полугодие 2021 года Общественными приёмными оказана помощь в получении паспортов граждан Донецкой Народной Республики и Российской Федерации 14 тысячам человек.

Много вопросов поступало от сотрудников ЕМЗ касаемо неудовлетворительной работы таможенных постов: людям приходится простаивать в очередях по 8 и более часов. Ещё раз подчёркиваю, что ОД «ДР» выступает как народный рупор, поэтому нам важно получать такие сообщения от граждан, чтобы в дальнейшем проблему можно было устранить. Что касается границ – этот вопрос постоянно решаем. Неоднократно заявлял, что их нужно убирать. Для этого необходимо признание Донецкой Народной Республики и включение её в состав Российской Федерации. Поэтому мы сегодня решаем задачи паспортизации населения, получения СНИЛС, регистрации на портале Госуслуг.

Ожидают енакиевцы и вакцину против коронавируса. Озвучил металлургам инициативу коксохимиков «Макеевкокса» о вакцинации сотрудников малых и крупных предприятий Республики, и рассказал, что для этого будем изыскивать возможность организации мобильных пунктов вакцинации на предприятиях. Судя по комментариям работников ЕМЗ, такая идея им понравилась.

Кому как не нашим сталеварам знать, что в Донбассе живут люди со стальным характером?! Поэтому, закалённые войной и блокадой, мы выходим на новый уровень развития. Мне бы хотелось, чтобы после нашего собрания с енакиевскими металлургами, в ОД «ДР» появились новые секретари первичек. Потому что только в командной работе мы можем достичь желаемой цели – вхождения в состав России и развития промышленности и экономики Донбасса», – рассказал Муратов о встрече.