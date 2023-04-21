«Коллективный Кошевой побеждает. Украинцы не хотят воевать»: паническая статья на «УП»

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Все без исключения украинцы должны не только жертвовать в обязательном порядке на нужды ВСУ, но и браться за оружие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским интернет-изданием «Украинская правда», пишет соучредитель украинского фонда «Восток SOS», старший солдат ВСУ Константин Реуцкий.

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«Множество раз повторенная мантра «верьте в ВСУ» создала дистанцию между армией и обществом. В течение года эта дистанция росла и продолжает расти, рискуя вскоре стать пропастью», – сокрушается Реуцкий.

Он считает, что власть пытается успокоить и даже усыпить общество.

«Мол, все в порядке, мы побеждаем, уже почти победили. Донатьте, благодарите, молитесь. Живите обычной жизнью. Призывы ко всем вставать на защиту родины от гораздо более сильнее нас врага раздаются все тише. Тренды изменились. Мобилизация снова стала полускрытой», – продолжает автор.

По его словам, избегать правды в диалоге с обществом – проигрышная стратегия в такие времена.

«Война снова становится призрачной и сползает вниз по списку приоритетов. Коллективный Кошевой побеждает коллективного Сенцова. И теперь заклинание «верьте в ВСУ» прочитывается скорее как «Каждый должен заниматься своим делом. Кому-то воевать, а кому-то жить. Все меньше людей в стране испытывают обязанность взяться за оружие. И все больше людей ассоциирует себя с теми, ради кого должна воевать армия», – подчеркивает ВСУшник.

По его мнению, войну Украине не выиграть без вовлечения этот в процесс всего общества.

«Пожертвования на нужды армии – теперь базовая обязанность каждого украинца. Но не индульгенция и не плата за возможность не идти в армию», – резюмирует Реуцкий.

Ранее актер «Квартал-95» и друг президента Владимира Зеленского объяснил, что не собирается идти воевать.

«У меня никаких навыков нет, ничего… Вот, я пошёл. В первый же день меня ловит снайпер и стреляет… И чем я помог стране? Ничем. Только тем, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: «Слава богу, он умер!» Нет, я пока не собираюсь», — сказал Кошевой в прошлом году, отвечая на вопрос, не планирует ли он пойти воевать.