«Коллективный Плахотнюк» остался в Молдавии

02.08.2019, Москва, Елена Острякова

Бегство из Молдавии олигарха Влада Плахотнюка не означает крушение созданной им системы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Сергей Пантелеев.

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«Есть такое явление, как коллективный Плахотнюк. Это та система, которая сформировалась при Плахотнюке, знаменем которой он являлся. Эта система построена на коррупции, неформальных связях, клановости. Это все осталось. Именно эта система коллективного Плахотнюка может быть заинтересована в его возвращении. А может быть, при определенной ситуации он даже ей будет не нужен, поскольку эта система выдвинет новых лиц», – полагает эксперт.

Главным препятствием к возвращению «коллективного Плахотнюка» к власти он считает «геополитический консенсус» РФ, ЕС и США, сложившийся вокруг смены власти в Молдавии. Политолог надеется, что в дальнейшем этот опыт может быть использован на Украине.

«Этот опыт компромисса может быть перенесен на более широкий региональный контекст, в частности на Украину. Возможно, мы наблюдаем попытки крупных геополитических изменений. Осторожная надежда на это может присутствовать», – сказал Пантелеев.