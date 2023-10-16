Коллективный Запад открыл новый фронт против России

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В противостоянии с России коллективный Запад открывает новый фронт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной «Известиями», пишет председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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Он подчеркивает, что «возомнившие себя «мировой элитой» негодяи намерены расправляться с гражданами России при помощи специальных юридических процедур, маскирующих беззаконие и создающих иллюзию соблюдения неких «правил».

«Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой — один из таких псевдоюридических механизмов, внешне оформленный как судебное решение, но фактически не имеющий ничего общего с правосудием. В рамках гибридного наступления на Россию 14 сентября 2023 года украинский офис генерального прокурора объявил об открытии в Киеве полевого офиса Международного уголовного суда. А открыл его тот самый прокурор МУС из Великобритании Карим Хан, подписавший 22 февраля 2023 года ходатайства об аресте Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Ранее в число стран, которым посчастливилось иметь на своей территории полевые офисы МУС, входили Конго, Уганда, Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Грузия и Мали. Теперь в эту компанию «везунчиков» вошла и Украина», – обращает внимание Медведчук.

Он напоминает, что когда МУС попытался расследовать военные преступления американцев в Афганистане, то президент США признал такие действия угрожающими суверенитету страны и пригрозил санкциями. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты не допустят, чтобы американцам угрожал орган, представляющий собой «пародию на правосудие».

После этого прокурор МУС Карим Хан возобновил расследование по Афганистану, но только в отношении преступлений, совершенных «Талибаном» и ИГИЛ.

«Таким образом, Карим Хан проявил удивительную «юридическую гибкость» и готовность использовать свою должность исключительно в интересах США и их сателлитов», – отмечает автор.

Похожим образом поступили и на Украине, где в 2015 году парламент принял решение о признании юрисдикции МУС, но исключительно в отношении руководства РФ, ДНР и ЛНР.

«28 февраля 2022 года прокурор МУС, тот самый запуганный США и «юридически гибкий», Карим Хан выступил с заявлением о решении начать расследование в Украине, а на следующий день в МУС поступило обращение Литвы о расследовании преступлений на территории Украины. Таким образом, Международный уголовный суд окончательно превратился в карательный орган, преследующий по указанию США иностранных политиков и использующий для прикрытия этого беззакония свои судейские полномочия», – считает Медведчук.

По его мнению, если бы МУС был действительно независимым и беспристрастным, то он бы расследовал преступления, совершенные в Украине режимом Зеленского.

Он убежден, что попытка возбудить уголовное дело против руководства РФ – «явный, очевидный акт гибридной агрессии против Российской Федерации».

«Не лишним будет упомянуть, что и немецкие нацисты Адольфа Гитлера, отправляя евреев и коммунистов в концентрационные лагеря, прикрывались ни чем иным, как судебными решениями: это достоверно установленные Нюрнбергским трибуналом факты. Нацистские судьи и прокуроры, принимавшие участие в этих зверствах, были осуждены в Нюрнберге как соучастники этих жутких преступлений. К сожалению, сегодня можно утверждать: если бы в то время в руках Гитлера был бы такой судебный орган, как нынешний МУС, то он обязательно бы принял решение об аресте руководителей стран — участниц антигитлеровской коалиции, так же как сегодняшний МУС выдал ордер на арест руководителя России. В условиях, когда коллективный Запад открыл против Российской Федерации новый, юридический фронт, в котором заангажированные прокуроры и судьи МУС, прикрываясь противоправными судебными решениями, совершают тяжкие преступления против международного правосудия и основ национальной безопасности России, ответ агрессору должен быть мощным и эффективным. Считаю абсолютно необходимым создание на базе ШОС, БРИКС, Союзного государства России и Белорусии или любой другой международной площадки Международного трибунала по расследованию преступлений, совершенных неонацистами и их сообщниками на территории Украины с 2014 года», – резюмировал Медведчук.