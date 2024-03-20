Коллекторы с материка выбивают из крымчан долги перед банками фашистской Украины

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Банки Украины «кинули» жителей Крыма, уйдя с полуострова вместе с вкладами весной 2014 года. Зато теперь с населения полуострова начали выбивать их долги перед украинскими финучреждениями.

Причем в процессе участвуют даже российские государственные структуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заемщиков пытаются призвать к ответу сразу несколько организаций – Фонд зашиты вкладчиков и российские коллекторские фирмы, которым украинские банки переуступили свои права на взимание долгов.

Как сообщил в эфире «Первого севастопольского» юрист Михаил Волков, Фонд защиты вкладчиков взимает средства с должников, чтобы иметь средства на компенсацию вкладов в украинских банках. Сейчас наступила очередь тех, у кого на счету было от 700 тысяч рублей и выше.

«Всё выстраивается больше на судебных процессах, в которых ответчиками выступают должники перед украинскими балками. И именно с ними, с их долгами, их активами работает этот фонд… Там тоже далеко всё не просто. Отсутствие первичных документов на руках у того же фонда, отсутствие возможности проверить те документы, которые предоставляет одна и вторая сторона. Плюс наличие громадного количества посредников со стороны украинских финструктур, которые выполняют задачи по взысканию долгов физических и юрлиц», – пояснил эксперт.

По его словам, правоприменительная практика в этой сфере не систематизирована – если сравнить практику взыскания и получения долгов с украинских должников за период до 2016-17 года и в дальнейшем, она кардинально отличается.

«Все эти расплывчатые границы выходят боком для физических лиц и организаций, которые сталкиваются с этими проблемами. Им сложнее себя защищать, потому что правоприменитель имеет свободу действий и право выбирать – так или эдак делать… Может быть, местным органам власти, местным юридическим структурам нужно активнее подавать какие-то сигналы федеральному центру, чтобы он инициировал систематизацию правоприменения», – считает Волков.

Экс-председатель комиссии по законодательству Заксобрания Севастополя, а ныне юрист в аппарате губернатора Виктор Посметный уверен, что на уровне региона нормативно вопрос взимания долгов перед украинскими финансовыми структурами не решить.

«Что касается этих вопросов, шкурных, я так скажу – это вопросы, касающиеся чьего-то кармана. Понимаете, у нас здесь, при Украине, в те времена уже тогда все происходило не то что на грани фола, а даже с несколькими фолами. Принимались те или иные решения, земельные, финансовые и тому подобное. Поэтому решить это, придя в новую правовую систему, это уже не гражданское право, а больше публичное: кто-то должен решить, принять на себя чьи-то долги. У нас как это понимают? Если мы вошли в правовую систему России, значит, Россия должна всем заплатить. Нет, ребята, поэтому в данной ситуации этот конфликт есть, и он будет продолжаться долго. Когда он закончится? Да Бог его знает, когда он закончится», – заключил Посметный.