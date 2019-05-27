Коломойский блефует про дефолт, чтобы Зе не сдал его американцам

27.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Вернувшийся на Украину олигарх Игорь Коломойский пытается закрепиться на определённых политэкономических позициях, чтобы не стать разменной монетой в торгах Киева и МВФ.

Об этом во время прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» рассказал украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вас не удивило заявление, которое так смело дал Коломойский в британской прессе о том, что Украине надо объявить дефолт?» – спросил эксперта ведущий Владимир Соловьёв.

«Не удивило, потому что у Коломойского сложные отношения с американцами, которые являются ключевым акционером МВФ. Если американцы всерьёз возьмутся за Коломойского, требуя, чтобы новый президент полностью отстранился от его людей и от самого «большого бизнесмена» или олигарха, то они могут потребовать Коломойского в обмен на предоставление или не предоставление очередного транша МВФ, в котором Украина нуждается, иначе, действительно, она пойдёт под дефолт.

С экономической точки зрения, это полная глупость, но с точки зрения политического выживания Коломойского и сохранения своих позиций в поствыборной ситуации в начале президентской каденции Зеленского, вполне тактично просчитанный ход», – рассказал Карасёв.

«Сама команда Зеленского, продюсеры «95 квартала» – они хотели бы освободиться от зависимости от Коломойского, и будут работать, и работают в этом направлении, но пока у них маловато силёнок. Тем более что досрочные выборы в парламент требуют дальше продолжить результативное сотрудничество с канала «1+1». Это сильный, популярный канал и, насколько известно, иногда даже главный акционер этого канала, фактически его собственник, шантажировал нового президента тем, что он не даст «1+1» под досрочные выборы», – добавил политолог.