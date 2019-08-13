Коломойский бросил заигрывать с Путиным – страх победил жадность

13.08.2019, Киев, Игорь Петров

Игорь Коломойский делает противоречивые заявления с промежутком в несколько месяцев, потому что в каждом случае он преследует те или иные бизнес-цели и у него нет последовательной политической позиции.

Вместе с тем, в текущий момент опасность преследования со стороны США для него важнее, чем выгоды от заигрывания с Россией.

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Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С одной стороны он хочет показать, что он не просто в игре, а что он – супер влиятельный игрок. Это не человек власти как, например, Юлия Тимошенко, это человек денег, капиталов. Значит если он что-то говорит, значит это нужно для его капитала.

И когда он говорит – «давайте Коболева», он знает прекрасно, что это американский парень стопроцентный – мама в Америке с миллионами и так далее. И американцам нравится.

И он дает сигнал американцам: «я на вашей стороне, я вам помогаю». Поскольку у него там проблемы, то он делает все возможное, чтобы решить эти проблемы и стать не то чтобы другом США, но, по крайней мере, не таким врагом против которого будут охотиться, куда он ни поедет. А это не исключено.

Команда Трампа считает, что он играет важную роль в игре против команды Трампа. Неслучайно Джулиани называл его криминальным олигархом – это такой язык специфической публики. Это серьезно, потому что он очень близок к Трампу. И им нужно что-то делать.

Он (Коломойский) некоторое время тому назад сказал, что у нас вообще никакая не российская агрессия, там нет никаких российских войск, там гражданская война. Проходит три-четыре месяца и он говорит: «пока там русские, никаких инвестиций».

Это означает, что он теперь поворачивается к американцам – «я ваш, здесь. Посмотрите я уже не говорю про гражданскую войну, я говорю про то, что там русские, и они должны убраться».

При этом он по дороге говорит «зачем на русский газ? Газ, как и любой энергоресурс продается на рынке, его можно купить». Это как, по воздуху его доставить?

Он же умный человек, он прекрасно понимает, что газ, который можно купить в Европе – это либо российский газ (который можно купить, если сильно захочет «Газпром»), либо он как раз имеет в виду, что надо покупать американский газ», – заключил Погребинский.