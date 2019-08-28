Коломойский: Федерализации и особого статуса Донбасса не будет никогда

28.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Украина не сможет вернуть под свой контроль и на своих условиях Донбасс в обозримом будущем, на линии соприкосновения должна появиться полноценная граница.

Об этом в интервью изданию «Цензор» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Линия разграничения должна быть линией границы и все. А как иначе? Мы же не можем не купировать этот нарыв. Это должно быть закальцинировано, говоря медицинским языком, эта опухоль, она должна быть отделена от другого организма, чтобы не отравлять его. Пока не надоест Кремлю. Мы ж понимаем, что там все неблагополучно, там живут только те, которые не могут позволить себе оттуда уехать. Это пенсионеры в основном. Молодежь оттуда вся сваливает, кроме тех, кто не скололся или не спился. Нет будущего у Донбасса без Украины», – сказал Коломойский.

По его мнению, Украина должна предложить измененный вариант «Минских соглашений», который не предусматривает особого статуса для Донбасса.

«Первое – прекращение огня, обмен пленных – большей части, и обязательно тех, кто уже давно сидит с 14-15-го годов. Второе: проведения выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье: на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля над границей. Т.е. буквально так: выводятся российские войска и передается контроль над границей полностью украинским войскам. Сейчас есть пункт, что контроль над границей передается после изменений в Конституции, то есть никогда. Ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом, потому что невозможно проголосовать, найти 300 голосов за изменения в Конституции, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред. Потому что если это сделать, то Украинская держава перестанет существовать. Поэтому, в-четвертых, заменить в Минском соглашении обязательства по внесению изменений в Конституцию на 5- летний закон об особом статусе Донбасса», – заявил Коломойский.

Олигарх считает, что если украинские партии будут допущены до выборов на Донбассе, то пропаганда сделает свое дело, и они одержат там победу: «Хрен с ними, пусть они проведут свои сраные выборы – ведь мы там в них будем участвовать по украинским законам, доступ будет у наших СМИ. Например, «Слуга народа» наверняка может участвовать, посмотрим, кто популярней окажется на Донбассе – Путин или Зеленский? «Голос» с Вакарчуком пойдет, Тимошенко, «Оппозиционный блок-За життя». Нам не надо бояться выборов».