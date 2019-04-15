Коломойский готовит удар по Порошенко через три дня

15.04.2019, Киев, Максим Карпенко

18-го апреля Окружной административный суд Киева должен вынести вердикт по иску адвокатов олигарха Игоря Коломойского, добивающегося признания незаконной национализации своего бывшего «Приватбанка» – крупнейшего финучреждения Украины, который Петр Порошенко забрал у своего конкурента в декабре 2016-го года.

Украинские СМИ прогнозируют, что возвращение банка прежним собственником практически невозможно – государство уже вошло в процесс управления финучреждением, да и такого механизма на Украине не существует.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Выходом может быть так называемое «мировое» соглашение и выплата компенсации бизнесменам от Нацбанка. На такой вариант уже косвенно согласился Коломойский – в недавнем интервью «Экономической правде» он заявил, что не намерен возвращать под контроль всю структуру.

«Пусть мне скажут, правильно у меня забрали мое имущество или неправильно. Если его забрали неправильно, то мне положена за это компенсация. В том или ином виде… Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе «Приватбанк»? Пусть оставляют. Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов», – заявил Коломойский.

При этом, олигарх обвинил в национализации МВФ – якобы, из-за его давления банк превратился из частного в государственный: «Он «подстрекал» к этому делу. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли, как идет докапитализация. Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк».

Сам Порошенко сегодня на встрече с бизнесом стращал тяжелыми для Украины последствиями в случае вынесения судом решения в пользу Коломойского.

«Требование двухмиллиардной компенсации за «Приватбанк» уже на столе. А дело о признании национализации незаконной – на последней стадии судебного разбирательства. Решение в пользу бывшего владельца станет мощным ударом по сотрудничеству с МВФ. Национализация «Приватбанка», которой мы, напомню, спасли деньги десятков миллионов клиентов, проводилась в партнерстве с Фондом. Поэтому задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ. С соответствующими рисками для курса гривны и возможностью нового экономического кризиса», – сказал Порошенко.

Украина критически зависит от кредитов МВФ. Без получения новых заимствований страна не сможет расплатиться с уже накопленными долгами.

В 2019 году Украина должна выплатить кредиторам 14,2 миллиарда долларов. В случае денационализации «Приватбанка» транши от МВФ, запланированные на май и ноябрь этого года, могут оказаться под угрозой.