Коломойский и Боголюбов ищут спасения от США на Украине

22.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, недавно вернувшегося на Украину, и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении. Каждый кейс из иска подходит под описание. Но главное, Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации», – отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что паспорта Израиля и Кипра, которые есть у Коломойского, не гарантируют ему невыдачу в США, но такого рода предохранителем выступает украинское гражданство.

«И первое тому доказательство, что любимый бизнес-партнер Игоря Валерьевича Геннадий Боголюбов, 15 лет назад отказавшийся от украинского гражданства, вернувшись в Украину перед вторым туром выборов, по информации источника ZN.UA, сразу же обратился в миграционную службу, чтобы исправить допущенную 15 лет назад ошибку и снова стать украинцем», – пишет еженедельник.

«Власть новая, как и все предыдущие, обещает быть лучше «папередников». Посмотрим, — во вторник начинается официальный визит в США в.и.о. главы СБУ Ивана Баканова, в ходе которого бывшему руководителю «95 квартала» придется говорить о совершенно несмешных вещах, а заодно и формулировать отношение к сложившейся ситуации команды нового президента. Многие уверены, что «тест на Коломойского» станет для нее одним из главных и самых сложных испытаний», – резюмирует «ЗН».