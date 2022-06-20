«Коломойский исчез с радаров и не помогает штабу обороны» – мэр Днепропетровска
Украинский олигарх Игорь Коломойский, видимо, забыл, какой город его сделал миллиардером, потому что помощи днепропетровскому штабу теробороны от него не наблюдается.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Днепропетровщина – это особый регион, из которого вышла почти половина самых известных бизнесменов нашей страны. Кто из них помогает, кто не помогает?», – спросил ведущий.
«Если мы говорим о большом бизнесе, то в принципе все, за исключением господина Коломойского, интегрированы в штаб обороны области. Это идёт речь о предприятиях Виктора Пинчука, очень сильно помогает компания «АТБ», они тоже выходцы из Днепра. По всем направлениям, начиная от продуктов питания, заканчивая просто деньгами для приобретения дронов, грузовиков, техники и всего остального для нужд ВСУ и теробороны», – рассказал Филатов.
«В 14-м году вас всех – Корбана, лично вас, Коломойского, воспринимали как единую команду. Сейчас между вами какая-то чёрная линия. Я не могу понять природу этого конфликта», – отметил ведущий.
«Смотрите, мне же не нужна его помощь. Человек должен осознавать, что город, который его сделал миллиардером, то есть – он должен помогать не Филатову, не Корбану, не военной администрации, не депутатам, не властям, он должен помогать стране. Почему он этого не делает? Это надо ему задать вопрос. Говорят, он где-то помогает, но мы не видим. В Днепре уж так точно помощи от него никакой вообще. Он исчез с радаров», – рассказал мэр.
Спасибо!
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