Коломойский ищет возможности для шантажа Зеленского

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским нет мира и любви.

Об этом в эфире канала «PolitekA» заявил украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть один миф насчёт Коломойского – там нет мира и любви между Коломойским и Зеленским. Обратите внимание, несколько дней назад из групп Facebook без скандалов, но с уважением, пожав руки, начали выходить группы «укроповцев» и говорить, что у нас своя каша, мы отходим», – сообщил Чаплыга.

«Вы понимаете, что такое «Укроп», на сколько укропинок они уже разделились, и сколько кандидатов в президенты от них было среди сорока четырёх?» – удивилась ведущая.

«Как разделились, так и соберутся, потому что главный магнит уже приехал на Украину», – заверил эксперт.

«Касательно отношений Коломойского, когда всё хорошо в семье, вы не выставляет напоказ свою жизнь, потому что вы счастливы в ней. Как только кто-то из семьи начинает выставлять напоказ комментарии мужа или жены, отношения, это значит, что всё очень плохо. И чем больше медийная комментаторская активность Коломойского, это для меня свидетельствует о том, что он ищет возможности влияния и шантажа на действующего президента», – резюмировал Чаплыга.