«Коломойский использовал меня» – Шустер обижен на одного из бывших хозяев

12.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Телеведущий Савик Шустер, который был вышвырнут из эфира после того, как стал не нужен новому режиму после переворота на Украине, рассказал, как ныне беглый олигарх Игорь Коломойский использовал его телепрограмму на канале «1+1» для собственных политических целей.

Об этом Шустер заявил в эфире телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы нужны были Коломойскому как инструмент давления на администрацию (Петра Порошенко – прим. ред.). В каком-то смысле он нас использовал. С другой стороны, я понимаю, что он, конечно, хотел вмешиваться в эфир: этот придёт, тот не придёт. Я думаю, что именно это стало основной причиной, когда нас выключили. Там были люди, которые не должны были быть, типа Ляшко (финансирование партии Ляшко приписывается конкурирующему олигарху Ринату Ахметову, – ред.)», – отметил журналист.

Шустер уверяет, что самые большие проблемы у него начались после того, как он допустил в эфире резкие вопросы о зарубежной недвижимости приглашенному в студию главе налоговой службы Роману Насирову (это было сделано в отместку за то, что Насиров обвинял студию Шустера в неуплате налогов).

«Когда он пришёл к нам в программу и получил 4% понимания и поддержки людей – это был афронт, сильный удар по политико-олигархической элите», – уверяет Шустер.