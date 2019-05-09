09.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Общество, Политика, США, Украина
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Коломойский использует Украину, чтобы договориться с американцами

Олигарх Игорь Коломойский может в ближайшее время вернуться на Украину, чтобы заключить мировую со своими противниками.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многое зависит от того, приедет Коломойский или не приедет. Потому для меня этот человек мразь и ублюдок, но это человек, обладающий, с одной стороны, мышлением шахматиста, с другой стороны – абсолютно пи***ватым характером, которым он зачастую сам себе многие схемы ломает, а потом их долго восстанавливает. Какие вводные он сделает… Многие вздрогнут, а другие – наоборот, нужно обороняться, потому что в плен брать не будут», – отметил он.

При этом, по мнению эксперта, Коломойский скорее всего уже смирился с потерей «ПриватБанка», и рассчитывает только на прекращение всех судебных дел в отношении него на территории Украины.

«Коломойский догадывается, что деньги он вряд ли может получить, «Приват» ему нафиг не нужен. Что ему надо? Ему нужна мировая, которая будет предполагать отзыв всех исков «Привата» и государства, соответственно, раз нет исков, то нет никаких дел ни о мошенничество, ни о выводе денег. Если он через мировую закрывает эту тему, то и у американцев к нему все вопросы отпадают, потому что главная к нему проблема у американцев – отмывание бюджетных денег Украины в Штатах», – резюмировал Джангиров.

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