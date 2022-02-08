Коломойский «кинул» Дейча со вкладом в «Приватбанке»

08.02.2022  01:26 (Мск), Судак
Михаил Рябов.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Скончавшийся накануне экс-депутат Верховной рады Борис Дейч после воссоединения Крыма с Россией потерял накопления в «Приватбанке», которые хотел оставить детям и внукам.

Об этом рассказал бывший коллега Дейча по фракции Олег Царев.

Скончавшийся накануне экс-депутат Верховной рады Борис Дейч после воссоединения Крыма с Россией потерял накопления...

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«На нашей последней встрече, в ресторане рядом с Совмином, Борис с болью рассказывал мне, что все, что он заработал для детей и внуков, сгорело на депозите в Приватбанке. И что гарантировал ему сохранность денег лично Коломойский. Но после 2014 года Коломойский перестал снимать трубку. Борис пожаловался на Коломойского раввину, но это не помогло», – рассказал Царев в своем блоге.

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