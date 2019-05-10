Коломойский: Коалиции Зеленского с предателями, ездящими в Москву, не будет
Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» не будет создавать коалицию с «предателями, ездящими в Москву», а предпочтет союз с Олегом Ляшко, Юлией Тимошенко или ющенковским экс-министром обороны Анатолием Гриценко.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил беглый олигарх Игорь Коломойский, который во время выборов считался главным спонсором Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С Тимошенко возможна, с Ляшко, Гриценко. С нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят», – сказал Коломойский, отвечая на вопрос о возможных вариантах коалиции.
По его словам, Виктор Медведчук не нужен новой власти для организации контактов с Кремлем.
«Тут без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко. Смотрите, у нас есть достаточно возможностей на неофициальные контакты с Кремлем. Достаточно возможностей. И это не проблема – наладить неофициальные контакты», – сказал Коломойский.
Он подверг критике Медведчука.
«Я перестал с ним общаться после 2014 года, когда он так подвел с Крымом… Он же рассказывал, что все будет нормально, все будет хорошо. И когда случилась аннексия, то было понятно, что они проголосуют там у себя, и у меня был вопрос к нему – это ты имел ввиду хорошо?» – пояснил Коломойский.
Он утверждает, что Медведчук имел отношения с Петром Порошенко, поскольку у них был общий бизнес.
«Он с Порошенко и Кононенко в доле, и еще что-то с углем связанное», – утверждает олигарх.
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