Коломойский лично обзванивал нардепов перед введением военного положения

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Реакция Запада и украинских олигархов помешала президенту Украины Петру Порошенко перенести или отменить выборы под предлогом введения военного положения.

Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Почему план не удался до конца? Насколько можно судить, сыграли и внешний, и внутренний факторы. Запад в лице Меркель и Помпео узрел в плане введения ВП на 60 дней по всей стране намек на попытку отменить выборы, а об этом с Петром Алексеевичем никто не договаривался. Поэтому и разговаривали жестко.

Ахметов узрел в этом же плане попытку узурпировать власть. Он это же проходил с Януковичем после реставрации Основного закона в Конституционном суде. Ринату Леонидовичу тогда было больно. Так всегда бывает, когда в стране остается один центр власти. Повторения Ахметов не хотел. Именно по этой причине, вероятно, инициативу президента не поддержали безоговорочно не только “радикалы”, но и Народный фронт, с лидером которого у главного олигарха особые отношения. Кроме того, каждому зависимому депутату перезвонил Коломойский лично: никаких 60 дней!», – говорится в статье.