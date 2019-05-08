Коломойский лишил себя титула олигарха

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Беглый украинский олигарх Игорь Коломойский утверждает, что ему не нужны отношения с властью.

Об этом он заявил в интервью «Bihus info», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда пришёл Порошенко, всем было сказано, что живём по-новому. «Жыты по-новому», вот, я горжусь тем, что я ни одной копейки ему не дал, этому Порошенко, несмотря на то, что я чувствовал, что он хотел», – похвастался Коломойский.

«Оснований для ожидания изменений баланса между олигархами нет. Смотрите, я могу подыгрывать вам в игре про олигархов, но я не считаю себя олигархом», – добавил он.

«Интересно, а кого тогда?» – удивились журналисты.

«До последнего времени был Ахметов. Ну, Порошенко – это олигарх классический, вообще номер один. Потому что он ещё и сам стал президентом, то есть он не опирался на власть, он сам стал властью. Ну, Ахметов, его бизнес основан на общении с государством, на регулируемых тарифах, поэтому он не может не быть, у него есть вся классика: телевидение, депутатская группа, партия и тому подобное. Но самое главное – это исполнительная власть», – заявил Коломойский.

«Если вы не считаете себя олигархом, чего вам не хватает их этих пунктов?» – спросила журналистка канала.

«Отношений с властью? Мне она не нужна, потому что у меня нет бизнеса, связанного с властью. То есть крупный бизнесмен. Возможности влияния на власть, на политику у меня есть, но я этим не пользуюсь. То есть я не использую медиа ресурс для достижения бизнес-цели и никогда не использовал», – заверил «крупный бизнесмен».