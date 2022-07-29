Лишенный украинского гражданства олигарх Игорь Коломойский может быть выдан в США, где сядет в тюрьму.

Такое мнение в интервью Александру Плющеву высказал советник главы офиса украинского президента Украины Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Если говорить о логике происходящего, я могу ее только предполагать, и она основана на политической составляющей… Я мыслю так: поскольку Коломойский находится под следствием в Америке, ему ФБР предъявлено уже 3 гражданских иска о конфискации имущества, с высокой степенью вероятности ему предъявлено и уголовное обвинение. С высокой степенью вероятности ему предъявлено и уголовное обвинение, но до тех пор пока фигурант не окажется в руках американского правосудия он не будет рассекречено. Соответственно американская Фемида ищет способы его заполучить в свои руки. Поскольку Коломойский в свое время сделал выбор в пользу гражданства Израиля и Кипра, то для того, чтобы он предстал перед правосудием, его логично выдать Америке. Украинские суды априори будут намного медленнее, чем американские. У украинских реалиях это сложно реализовать, учитывая его коррупционные связи, огромный средства, которыми он оперирует, влияние на медиа, это все начало бы разлагать систему и страну во время войны. Поэтому его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие, которое поставит точки над и приговорит его к судебному заключению. Конфискованные деньги будут переданы украинскому народу как потерпевшему. Это снимет риски политизации суда в Украине», – сказал Лещенко.