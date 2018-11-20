Коломойский на камеру подтвердил наличие тройного гражданства

20.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Одиозный украинский олигарх, бывший глава Днепропетровской области, бежавший из страны Игорь Коломойский подтвердил, что является гражданином трех стран, но на Украину всегда въезжает с паспортом этого государства.

Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коломойский сообщил, что в его кармане лежат паспорта Украины, Израиля и Кипра.

«Я въезжаю и выезжаю из Украины по украинскому паспорту. Как говорит закон, в отношениях с Украиной я, как гражданин Украины, мы разговариваем по украинским законам, и наличие двойных гражданств никак не… Я всегда говорил, у меня их три – украинское, израильское, кипрское», – заявил Коломойский.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на Украине возможно введение двойного гражданства, но только не для россиян.