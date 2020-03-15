Коломойский наваривается на закрытии границы: Зеленский всё свалит на пандемию

15.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина из-за коронавируса с 17 марта до 3 апреля закрывает международное регулярное пассажирское сообщение – сегодня стало известно, что речь идет не только об отмене авиарейсов, но также о закрытии пропуска через государственную границу Украины для железнодорожного и автобусного сообщения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Всем, кто не успеет вернуться в Украину по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважаемые личные обстоятельства и т.п.), МИД Украины рекомендует обратиться в украинские консульства.

Однако некоторые украинские перевозчики решили нажиться на карантине. Так, принадлежащая олигарху Игорю Коломойскому авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. Цены на некоторые билеты достигают почти тысячи долларов, об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Так, цены на авиабилеты по состоянию на 01:50 15 марта в своём Telegram-канале опубликовал украинский политолог Тарас Березовец.

Париж – Киев– 22 352 грн.

Амстердам – Киев – 20 717 грн.

Берлин – Киев – 16 508 грн.

Вильнюс – Киев – 4 655 грн.

Будапешт – Киев – 4 245 грн.

Тбилиси – Киев – 10 601 грн.

Вена – Киев – 20 210 грн.

Ситуацию прокомментировал «ПолитНавигатору» эксперт по экономическим и политическим вопросам Александр Дудчак. По его мнению, для Украины это катастрофа, однако киевская власть получит оправдание своей преступной политике.

«Новости огорчают. Сообщение между многими странами останавливается. А в некоторых – и внутри страны. Это удар не только по туристической и транспортной индустрии, по деловой активности. Это еще и подогревает страхи, искусственно раздутые из-за вируса. «Жирные» страны похудеют, а «тощие», не имеющие достаточных запасов, могут не пережить эти события.

Зато, правительство Украины получило возможность списать на вирус весь тот упадок в экономике, который произошел бы и без «эпидемии». И медицину можно продолжать гробить и рассказывать, что от новой заразы нет противоядия», – рассказал Дудчак.