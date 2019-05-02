Коломойский назвал Авакова своим давним союзником против Порошенко

02.05.2019, Тель-Авив, Владимир Гладков

Беглый украинский олигарх Игорь Коломойский признался, что общение с министром МВД Украины Арсеном Аваковым ведёт достаточно давно и они оба даже организовали свой «фан-клуб» Владимира Зеленского на президентских выборах.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Bihus info», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с Аваковым всё время общаемся. Но такого, чтобы позвонил: «Поздравляю Вас, Игорь Валерьевич», такого не было. Мы в постоянном общении, поэтому мы считаем, что это общая победа. У нас нет партнёрства по поводу выбора Зеленского. У нас есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за Зеленского, мы и за Юлю (Тимошенко – прим. ред.) болели вместе – мы болели против Пети (Порошенко – прим. ред.)», – подчеркнул Коломойский.

На вопрос журналиста, давно ли они с Аваковым стали «вместе болеть против Пети», олигарх ответил, что для главы МВД переломной точкой стало дело «рюкзаков Авакова», когда антикоррупционные органы начали копать против его сына, проворачивающего коррупционные схемы на закупках для Нацгвардии.

«Не хочу за него говорить, но я бы, например, если бы меня спросили, когда у него произошёл необратимый процесс, перешли Рубикон, когда Петя перешёл Рубикон – то это по поводу сына, когда история была.

Ну, это надуманная история. Дело рюкзаков, ну высосанное из пальца, о чём мы говорим?», – оправдал закадычного партнера Коломойский.