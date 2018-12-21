Коломойский назвал «глупой провокацией» Порошенко инцидент в Керченском проливе

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко послал в “клетку с тигром” украинских моряков, отправив в конце ноября корабли ВМСУ из Черного в Азовское море.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил беглый олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, Порошенко надеялся тем самым продлить свои полномочия через введение военного положения и знал, как на провокацию отреагирует Российская Федерация.

«Он аморальный тип. Находясь на таком посту, он совершает действия, которые не подобают его статусу и должности. Я хорошо понимаю Порошенко, понимаю логику его действий. А история с военным положением – ну все же понимают. Если надо прочертить черту, «китайскую стену» между тем, как ведет себя Россия и вы же ничего нового не увидели, она ведет себя, как всегда. И тем, как повел себя Порошенко и на хрена он туда послал наши корабли.

Мы можем сейчас говорить это наш проход, это наше море и тому подобное, но мы же знали, что там не только мы, там еще кто-то есть. А зачем мы этих парней подставили, а зачем вообще раздули этот скандал? И после этого ввели военное положение. Если бы этого не произошло, я бы сказал, что это глупость. В связи с тем, что пытались ввести военное положение, я считаю, что это глупая провокация. То была бы просто глупость, а это глупая провокация с целью введения военного положения», – заявил Коломойский.

По его словам, введение полноценного военного положения на Украине означало бы делегитимизацию власти и всего государства в целом.

«Он (Порошенко, – авт.) забыл одну вещь, что то, к чему мы стремились в 14-м году, к легитимизации власти, он сейчас мог бы эту легитимизацию полностью разрушить. Любая попытка переноса выборов – тот, кто остается у власти, он делегитимизирован и страна вместе с ним делегитимизирована, а это очень плохо», – говорит олигарх.

При этом он полагает, что государства будет лучше, если на грядущих президентских выборах Порошенко не выйдет во второй тур.

«Если он попадет во второй тур, у него появятся все шансы с админресурсом выиграть. И вы не понимаете, с чем мы еще столкнемся и сколько жизней он готов будет положить ради того, чтобы остаться у власти. Ну он же положил 23 человека или сколько там, 24 человека на трех кораблях? А куда он их дел? Он не положил эти жизни? Их посадят или освободят – это уже не зависит от Порошенко, это будет сделано вопреки ему. Посадят их или освободят, или еще что-то освободят, но он это сделал, отправил их туда погибать.

Не от него же зависело, начнут шмалять русские корабли или не будут они шмалять по ним. От кого это зависело? Только уже от них. Но он же знал, к кому он их посылает, отправил их в клетку с тигром. Или ты не знаешь, что тигр кусается? Так сколько он положит еще людей, чтобы остаться у власти. Поэтому уже лучше для него в первом туре все решится. Тогда все решилось в плюс, пусть теперь уже в первом туре решится все и в минус», – сказал Коломойский.