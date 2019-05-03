Коломойский назвал войну в Донбассе гражданской и перевёл стрелки на путчистов

03.05.2019, Тель-Авив, Владимир Гладков

Пятилетний вооружённый конфликт в Донбассе является гражданским, а Россия не принимает в нём непосредственного участия.

Об этом в эфире YouTube-канала «Bihus info» заявил беглый украинский олигарх Игорь Коломойский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донбассе гражданский конфликт, скажем так. Можно сказать и гражданская война, война просто более глобальна, а это гражданский конфликт», – заявил организатор карательных нацбатальонов.

«Так кто с кем воюет?», – спросила журналист.

«Украинцы с украинцами», – уточнил олигарх.

«А Россия?», – задала наводящий вопрос ведущая.

«Поддерживает одну часть украинцев. Если бы её не было, уже бы давно это всё закончилось. Украинцы бы помирились между собой», – уверяет кровавый экс-губернатор.

«А кто виноват в конфликте, в таком случае?», – никак не унимались репортёры.

«Ну, спровоцировала и организовала его Россия. С одной стороны. А с другой стороны, тоже не всё было благополучно. 22 числа, я помню, когда бегали победившие революционеры, бегали по парламенту, законы отменяли: Харьковские соглашения, они кричали, надо отменить, и языковый Колесниченко-Кивалова – это спровоцировало эту ситуацию. И опять-же, взаимная ненависть, когда беркута начали возвращаться по своим базам, когда проголосовали 21 или 20 числа, по-моему, 20-го вечером, чтоб они все валили на базы дислокации, а их там по дороге обстреливали. И все вот эти настроения, «зачистить Донбасс», – свалил вину на публичных участников госпереворота Коломойский.

Бывший журналист, а ныне депутат Верховной Рады, националист Сергей Высоцкий на своей странице в Facebook сразу же резко прокомментировал заявление олигарха и высказал мнение, что сказанные бизнесменом слова о «гражданском конфликте» ставят его вне государства.

«Последнее интервью Коломойского доказывает, что для олигархата нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, ни постоянных ценностей. Есть только постоянные интересы. Слова о «гражданском конфликте» ставят Коломойского вне государства.

Все попутчики революции и национально-освободительной борьбы зашли в поезд на киевском вокзале, а вышли уже где-то на ростовском.

Россия усиливает наступление на внутреннем фронте войны против Украины. От возможности мобилизации всех проукраинских сил будет зависеть существование государства», – негодует нардеп.